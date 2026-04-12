„Hristos a înviat!” Echipa EVZ vă urează Sărbători fericite!

Echipa EVZ nu-și uită cititorii și colaboratorii nici cu ocazia Sărbătorilor Pascale și le urează tuturor “Paște Fericit!”. Lumina Sfântă care a ajuns în România de la Mormântul Sfânt să ne aducă sănătate, liniște și căldură.

Unde există credință, drumurile vor fi, cu siguranță, pline cu succese. În ziua Sfântă de Paște, să lăsam în urmă problemele și să cinstim cum se cuvine Învierea Domnului.

Alături de familie, prieteni și apropiați, bucurați-vă de cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Să ne deschidem inima și să primim iubire și fericire!

HRISTOS a înviat și sărbători fericite!

Sfânta Lumină a fost adusă în România în Sâmbăta Mare, 11 aprilie 2026, direct de la Ierusalim. În acest an, a fost transportată cu o cursă specială de arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

La sosirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, aceasta a fost preluată de delegații eparhiilor din întreaga țară.

Ulterior, Sfânta Lumină a fost dusă la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde a fost organizată ceremonia oficială de primire, la care a participat Patriarhul Daniel.

După ceremonia de la București, Sfânta Lumină a fost preluată de reprezentanții fiecărei eparhii. De aici, prin intermediul protopopiatelor, a ajuns în fiecare parohie.

Distribuirea s-a făcut într-un interval scurt de timp, astfel încât lumina să fie prezentă în toate bisericile la momentul slujbei din Noaptea de Înviere, când credincioșii o primesc.

Aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim în România a devenit o tradiție începând cu anul 2009. Inițiativa a aparținut Patriarhului Daniel, iar de atunci procedura este repetată anual.