Generația Z, coșmarul angajatorilor: Tinerii sunt interesați doar de salariu și sunt dispuși să demisioneze în orice moment

Tinerii din Generația Z, născuți după 1997, rescriu regulile pe piața muncii. Etichetați adesea de angajatori drept „prea sensibili” sau „dificili”, aceștia pun preț pe câștiguri și sunt mai puțin interesați să parcurgă anumite etape în carieră. Cristina Vajda, reprezentanta agenției de recrutare Dala HR, spune că tinerii din generația Z se adaptează mult mai greu la un loc de muncă față de mileniali.

Potrivit specialistului în recrutare Cristina Vajda, tinerii din Generația Z se adaptează mai greu la un nou loc de muncă decât milenialii, din cauza lipsei de experiență. În lipsa unui mentor sau a unei persoane care să îi ghideze, aceștia își pierd rapid motivația, explică ea.

„Cei din Generația Z se adaptează destul de greu la un nou job, mult mai greu decât milenialii, de exemplu, pentru că nu au experiență în muncă. Pentru a se adapta mai ușor, aceștia au nevoie să li se facă onboarding-ul, adică cineva din partea angajatorului să îi introducă în firmă și să le dea niște direcții clare. În cazul în care primesc toate informațiile de care au nevoie și toți pașii pe care îi au de făcut în primele trei luni, atunci pot fi mai ușor integrați. Dacă angajatorul nu are o persoană desemnată care îi ajută cu acomodarea și este un job în care trebuie să se descurce singuri sau să învețe lucrurile din mers, atunci retenția lor se face mai greu. Ajung să schimbe locurile de muncă rapid”, ne-a spus Cristina Vajda, reprezentanta agenției de recrutare Dala HR.

Salariul este, pentru Generația Z, unul dintre cele mai importante criterii atunci când aleg un loc de muncă și unul dintre principalele subiecte discutate la interviu.

Spre deosebire de generațiile anterioare, care puneau accent pe stabilitate sau pe acumularea de experiență treptată, tinerii născuți după 1997 se concentrează pe valoarea concretă a muncii lor și pe remunerația care reflectă efortul depus.

„Pentru ei, salariul e cel mai important aspect pe care îl discută la interviu”, a adăugat specialistul în recrutare.

Mulți angajatori spun că aceștia refuză să se supună regulilor nescrise sau stilurilor tradiționale de conducere. Pentru ei, respectul nu vine automat, ci se câștigă prin competență, transparență și colaborare. De asemenea, tinerii refuză orele suplimentare neplătite, iar timpul liber este considerat esențial pentru menținerea sănătății mentale, mai ales într-o generație vulnerabilă în fața burnout-ului.

Generația Z se remarcă și prin sinceritate. Tinerii angajați nu ezită să semnaleze nedreptățile de la locul de muncă sau procedurile ineficiente. De asemenea, codurile vestimentare stricte sunt percepute mai mult ca sugestii, iar confortul și exprimarea autentică sunt puse pe primul loc în percepția acestora.

De asemenea, flexibilitatea la locul de muncă reprezintă un criteriu esențial. Tinerii consideră că programul fix și prezența obligatorie la birou le limitează libertatea de a-și organiza timpul așa cum au nevoie. Pentru ei, posibilitatea de a-și adapta programul, de a lucra de acasă sau de a-și stabili propriul ritm de lucru nu este un privilegiu, ci o condiție pentru productivitate și bunăstarea personală.