Conflictul tăcut dintre Generația Z și piața muncii din România

În România anilor 2025 și începutul lui 2026, povestea Generației Z pe piața muncii nu mai este doar un subiect de teorie socială: este o realitate măsurabilă în cifre și tendințe clare. Tinerii născuți între 1997 și 2012 reprezintă o parte semnificativă a populației active sau potențial active, dar pătrunderea lor în muncă se lovește de obstacole structurale care creează un conflict tot mai vizibil între nevoile lor și dinamica economiei românești.

Pe hârtiile oficiale ale Institutului Național de Statistică și ale Eurostat, o problemă majoră a pieței muncii românești rămâne rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor. În 2025, datele arată că aproximativ 22,9% dintre persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani erau șomeri, în timp ce șomajul total a fost de 6% în același an, semnalând un dezechilibru clar între tineri și restul populației active.

Aceste cifre nu sunt doar statistici reci: ele înseamnă că aproape unul din patru tineri nu reușește să găsească un loc de muncă nici în condițiile unei economii care înregistrează creșteri modeste ale ocupării. În 2025, rata de ocupare generală a populației între 15 și 64 de ani a fost de aproximativ 63,4%, dar pentru tineri aceasta se menține mult mai scăzută, sub 19% în multe rapoarte.

Discrepanțele regionale accentuează conflictul: în zone dinamice precum București–Ilfov, rata de angajare a tinerilor se apropie de 50%, în timp ce în regiuni precum vestul țării aceasta scade la doar 18%. Aceste diferențe sugerează că nu există o „problemă unică” a Gen Z pe piața muncii, ci o serie de bariere locale și structurale care afectează șansele tinerilor de a se angaja în mod real și sustenabil.

Un alt element cheie este fenomenul NEET (tineri „Neither in Employment, Education, or Training”, nici angajați, nici în educație sau formare). Datele Eurostat din 2024 și 2025 indică faptul că România se află printre țările cu cel mai mare procent de tineri NEET din Uniunea Europeană, cu aproape 19,4% din tinerii între 15 și 29 de ani în această categorie. Asta înseamnă că aproape unu din cinci tineri nu este nici angajat, nici în proces de formare.

Detaliile privind măsurile de ocupare din 2025 arată că, dintre cele peste 146.000 de persoane integrate în forța de muncă prin programe speciale, doar 22.934 erau tineri sub 25 de ani, iar 26.434 tineri erau identificați ca NEET până la sfârșitul anului. Această proporție, deși semnificativă, scoate în evidență dificultățile realității de a transforma inițiativele de ocupare în rezultate concrete pentru Generația Z.

Aceste date pun sub semnul întrebării mai multe ipoteze populare. Generația Z nu este „absentă” pur și simplu din piața muncii. Tinerii aplică masiv pentru locuri de mucă, dar se lovesc de cerințele rigide ale angajatorilor. Multe joburi entry-level cer experiență minimală, iar multe sectoare rămân reticente față de flexibilitatea dorită de tineri.

Pe de altă parte, realitatea economică a României adaugă presiuni suplimentare. În 2025 și la început de 2026, piața muncii rămâne marcată de dezechilibre între cererea de forță de muncă și competențele disponibile.

Această dinamică generează ceea ce s-ar putea numi un „conflict nevăzut”, nu este vorba despre o lipsă de resurse umane, ci despre o distorsiune între așteptări și realitate. Piața are nevoie de competențe moderne, iar tinerii au nevoie de oportunități care să le valorifice potențialul: de la formare profesională adaptată, la programe solide de facilitare a tranziției dintre educație și muncă.

Situația Generației Z din România reflectă, într-o măsură, și trenduri globale. În multe țări din UE, ratele de angajare ale tinerilor sunt mai ridicate decât în România, iar media NEET în Uniune este mult mai scăzută (în jur de 11% în 2024). La nivel mondial, Generația Z este privită ca o armă tot mai importantă în forța de muncă, dar și ca o generație cu valori diferite, prioritate pentru echilibrul viață–muncă, flexibilitate și sens în activitate, ceea ce pune presiuni asupra modelelor tradiționale de angajare.a