Varoufakis, audiat ca suspect de poliția antidrog. Economistul vedetă al stângii radicale susține că e contra drogurilor

Yanis Varoufakis, fost ministru de Finanțe al Greciei, lider al partidului MeRA25 și economistul-vedetă al stângii radicale, a anunțat că a fost convocat de poliția antidrog din Grecia pentru a fi audiat în calitate de suspect, în urma unor declarații făcute într-un podcast adresat tinerilor, potrivit publicației eKathimerini.

Informația a fost făcută publică de politician printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, în care explică circumstanțele în care a primit citația și motivele pentru care autoritățile au decis să deschidă o anchetă.

Convocarea survine într-un context în care Varoufakis a participat la o discuție publică despre teme de interes pentru tânăra generație, iar una dintre întrebări a vizat experiențele personale legate de consumul de droguri. Potrivit relatării sale, autoritățile consideră că aceste declarații ar putea ridica suspiciuni privind promovarea indirectă a substanțelor interzise.

Yanis Varoufakis a precizat că doi polițiști s-au prezentat la locuința sa pentru a-i înmâna o citație oficială. Documentul îl convoacă la sediul poliției, unde urmează să fie audiat de departamentul antidrog. Politicianul afirmă că este chemat nu în calitate de martor, ci ca suspect, într-o investigație care ar fi fost deschisă sub suspiciunea de „favorizare a narco-mafiei”.

Potrivit mesajului public, ancheta a fost inițiată în urma unor declarații considerate problematice de către autorități, deși acestea au fost făcute într-un context informal, într-un podcast destinat tinerilor din generația Z.

Incidentul își are originea într-o apariție publică de la începutul anului, când Varoufakis a fost invitat într-un podcast realizat de tineri. Discuția a abordat subiecte precum utilizarea rețelelor sociale, perspectivele profesionale ale tinerilor și conceptul de „tehnofeudalism”.

În timpul dialogului, fostul ministru a răspuns și la o întrebare legată de consumul de droguri. El a declarat că a fumat marijuana și că a avut o singură experiență cu ecstasy, în urmă cu 36 de ani, în Australia. Varoufakis a explicat că acea experiență a fost urmată de o migrenă severă și că, în urma acestui episod, a decis să nu mai consume droguri.

În mesajul său, Varoufakis susține că intenția declarațiilor sale a fost de a descuraja consumul de droguri, prin prezentarea efectelor negative și a riscurilor asociate. Cu toate acestea, el afirmă că autoritățile ar fi interpretat relatarea sa drept o posibilă formă de promovare indirectă a consumului de substanțe interzise.

„Vedeţi încotro se îndreaptă lucrurile? Da, poliţia greacă a deschis o anchetă împotriva mea sub acuzaţia de… sprijinire şi favorizare a narco-mafiei. [Faceţi-mi un favor, vă rog: nu-i spuneţi lui Trump, da?]

Serios vorbind, într-o perioadă de război, genocid, exploatare colosală şi aşa mai departe, mica mea problemă cu inepţia poliţiei greceşti este, în fond, lipsită de importanţă.

Dar este totuşi importantă. Aici, în Europa, mulţi oameni trăiesc încă sub iluzia că avem libertate, raţiune şi libertăţi civile. Nu le avem. Forţe întunecate sunt în acţiune, împingându-ne spre o versiune postmodernă a Evului Mediu întunecat”, a declarat Varoufakis.

Până în acest moment, autoritățile elene nu au oferit un comentariu public cu privire la caz și nici nu au clarificat natura exactă a acuzațiilor formulate. De asemenea, nu au fost comunicate detalii suplimentare despre stadiul investigației sau despre eventualele consecințe legale.

Cazul rămâne, deocamdată, la nivelul declarațiilor publice făcute de fostul ministru, urmând ca audierea anunțată să aducă eventuale clarificări asupra situației.