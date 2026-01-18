Un ministru român, în proces cu instituția pe care o conduce. Cum a explicat situația

András Demeter, ministrul Culturii, se află de peste un an într-un proces cu instituția pe care o conduce. „E un subiect care, aparent, are greutate, dar această aparenţă se datorează necunoaşterii generalizate a unor aspecte tehnice”, a spus acesta, la un post TV.

Ministrul Culturii a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, dacă se află în continuare în proces cu ministerul pe care îl conduce.

„Da, răspunsul este da. Pentru că n-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea. Când am avut termen, cândva în octombrie, şi aveam şansa să mă duc eu, sau prin avocat, şi să spunem: s-au schimbat regulile jocului, am devenit cealaltă parte, atunci nu s-a judecat nimic. Pur şi simplu s-a dat un alt termen pentru luna mai. E un subiect care, aparent, are greutate, dar această aparenţă se datorează necunoaşterii generalizate a unor aspecte tehnice”, a explicat acesta.

În decembrie 2024, András Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii, după ce fusese respins la concursul pentru funcția de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”. Trei luni mai târziu, odată cu instalarea Guvernului Ciolacu 2, a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii, cu susținerea UDMR.

„Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ. Şi aici vreau să ajung. În contenciosul administrativ nu ţine pledoaria, nu ţine discursul. În contenciosul administrativ nu contează cine eşti, că tu, de exemplu, din justiţiabil, ai devenit reprezentant al părţii pârâte. Aici contează argumentele: dacă procedura s-a respectat sau nu, indiferent cine o susţine şi cum o susţine”, a spus acesta, la emisiune.

Deși a obținut o funcție de conducere în minister, Demeter nu și-a retras acțiunea din instanță, dosarul aflându-se în continuare pe rol, la Tribunalul București. Ulterior, acesta a ajuns ministru al Culturii în Guvernul Bolojan.

„Deci calitatea mea de ministru nu ar putea să influenţeze mersul sau decizia instanţei de contencios administrativ. Cu toate acestea, la primul termen, am să renunţ pentru că, până la urmă, nu poţi explica fiecăruia aceste detalii. În luna mai o să renunţ. O să-mi retrag acţiunea”, a mai explicat acesta.

András Demeter, fost secretar de stat în Ministerul Culturii și fost președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, a fost trimis în judecată în iunie 2015 pentru conflict de interese. Acesta a fost acuzat că, în perioada în care conducea Radioul Public, s-a numit singur într-un proiect finanțat din fonduri europene, din care a încasat 190.000 de lei.

În 2017, Înalta Curte l-a condamnat definitiv și i-a interzis ocuparea unor funcții publice pentru o perioadă de trei ani. Cu toate acestea, Demeter a refuzat să renunțe la funcțiile deținute și a rămas membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public, precum și director al Casei de Producție a TVR. Deși Agenția Națională de Integritate a solicitat demiterea sa, Parlamentul nu a luat nicio măsură.