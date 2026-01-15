Exclusiv. Fondurile europene pentru antreprenori. Între oportunități majore și blocaje administrative în 2025–2026

Fondurile europene reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru dezvoltarea economică a României în perioada 2021–2027, cu un rol esențial în modernizarea infrastructurii, susținerea mediului de afaceri și reducerea decalajelor regionale. Cu o alocare totală de peste 30 de miliarde de euro prin politica de coeziune și programele complementare, România are la dispoziție resurse importante pentru stimularea antreprenoriatului, însă ritmul de implementare continuă să fie inegal.

În 2025, autoritățile au raportat o creștere a ratei de absorbție comparativ cu anii anteriori, însă nivelul rămâne sub potențial, mai ales în cazul programelor destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Diferența dintre fondurile disponibile și cele efectiv contractate evidențiază probleme structurale care persistă în sistemul de gestionare a finanțărilor europene.

Unul dintre cele mai importante programe destinate antreprenorilor este Start-Up Nation 2025, relansat cu un buget de aproximativ 450 de milioane de euro și cu obiectivul de a sprijini înființarea de noi afaceri și crearea de locuri de muncă. Programul introduce elemente de digitalizare în procesul de evaluare și încearcă să corecteze unele deficiențe ale edițiilor anterioare, însă etapele obligatorii de formare antreprenorială și calendarul de implementare prelungit întârzie accesul efectiv la finanțare pentru o parte dintre beneficiari.

În paralel, programele regionale din cadrul politicii de coeziune oferă oportunități semnificative pentru IMM-uri, în special în domenii precum producția, digitalizarea și tranziția verde. Cu toate acestea, lansarea apelurilor de proiecte a fost fragmentată, iar modificările succesive ale ghidurilor solicitantului au creat incertitudine în rândul antreprenorilor care își planifică investițiile pe termen mediu și lung.

Un caz emblematic pentru dificultățile de implementare îl reprezintă Programul pentru Tranziție Justă, destinat regiunilor afectate de restructurarea industriilor poluante. Deși bugetul alocat României depășește două miliarde de euro, până în 2025 doar o parte limitată a apelurilor a fost lansată, ceea ce a alimentat temeri privind riscul de neutilizare a fondurilor.

Întârzierile sunt puse pe seama procedurilor administrative greoaie, a lipsei de coordonare între autoritățile centrale și cele locale și a capacității reduse de a gestiona proiecte complexe. Pentru antreprenorii din regiunile vizate, aceste blocaje înseamnă amânarea investițiilor și pierderea unor oportunități de reconversie economică.

Antreprenorii români semnalează în continuare dificultăți legate de accesarea fondurilor europene, în special în ceea ce privește birocrația și durata mare a proceselor de evaluare și contractare. Lipsa unui calendar predictibil al apelurilor de proiecte afectează capacitatea firmelor de a-și planifica dezvoltarea, iar modificările frecvente ale regulilor sporesc riscul de respingere a proiectelor.

Pentru firmele mici și start-up-uri, necesitatea asigurării unei cofinanțări proprii reprezintă o barieră suplimentară, mai ales într-un context economic marcat de costuri ridicate și acces limitat la creditare. În acest cadru, fondurile europene rămân atractive, dar dificil de accesat fără sprijin specializat.

Situația fondurilor europene este influențată și de contextul macroeconomic al României, caracterizat de un deficit bugetar ridicat în anii 2024 și 2025. Această realitate pune presiune pe capacitatea statului de a asigura cofinanțarea necesară proiectelor, în special celor publice, și poate genera întârzieri suplimentare în implementare.

În același timp, autoritățile subliniază că fondurile europene reprezintă un instrument esențial pentru susținerea creșterii economice și pentru reducerea presiunii asupra bugetului național, cu condiția accelerării proceselor administrative.

Fondurile europene rămân una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru antreprenoriatul românesc, însă eficiența utilizării acestora depinde în mare măsură de capacitatea administrației de a simplifica procedurile și de a oferi predictibilitate. În lipsa unor reforme administrative consistente, riscul de neabsorbție și de întârziere a investițiilor persistă, afectând competitivitatea economiei românești.

Pentru antreprenori, perioada 2025–2026 se conturează ca una decisivă, în care informarea corectă, pregătirea temeinică și adaptarea la cerințele programelor de finanțare pot face diferența dintre accesarea fondurilor și ratarea unor oportunități esențiale de dezvoltare.