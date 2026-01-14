Ai datorii la ANAF, rămâi fără casă și mașină. Guvernul schimbă regulile pentru cumpărarea de locuințe și autovehicule

Guvernul intenționează să își angajeze răspunderea în Parlament pe un proiect de lege care aduce modificări semnificative în domeniul fiscal, cu impact direct asupra persoanelor fizice și juridice.

Noile prevederi vizează publicarea obligatorie a listelor cu debitorii care au obligații fiscale restante, eliminarea unor informații din categoria secretului fiscal și introducerea unor condiții stricte pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, notează Profit.ro.

Proiectul de lege urmărește, potrivit Guvernului, creșterea transparenței fiscale, stimularea conformării voluntare și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetele locale și centrale.

Una dintre cele mai importante modificări propuse este extinderea obligației organelor fiscale de a publica pe propriile site-uri listele contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante. Această obligație va viza atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice, urmând să fie publicat și cuantumul datoriilor fiscale.

Pentru creanțele administrate de organele fiscale locale, publicarea listelor se va face prin dispoziție a autorității executive locale și în Monitorul Oficial.

În cazul persoanelor fizice, lista va conține date precum numele contribuabilului, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, în scopul asigurării unei transparențe sporite.

La nivelul organelor fiscale centrale, publicarea listelor va fi realizată conform ordinului președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar la nivel local, prin hotărâre a consiliului local.

Proiectul introduce o noutate importantă și pentru contribuabilii care își respectă obligațiile fiscale. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice care au declarat și au achitat la termen toate obligațiile fiscale, fără restanțe, vor fi incluse pe liste publice distincte, afișate pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale.

Guvernul apreciază că această măsură poate funcționa ca un stimulent pentru conformarea fiscală, oferind o formă de recunoaștere publică celor care își îndeplinesc corect obligațiile. Publicarea acestor liste va urma aceleași proceduri administrative, inclusiv afișarea în Monitorul Oficial Local, la sub-eticheta „Alte documente”, acolo unde este cazul.

Un alt element central al proiectului de lege îl reprezintă introducerea unei condiții obligatorii pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport. Cumpărătorii vor fi obligați să prezinte certificate de atestare fiscală care să demonstreze achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Proiectul prevede explicit că prezentarea certificatului de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea situației obligațiilor fiscale pe cale electronică, prin interconectarea bazelor de date ale autorităților.

Actele de înstrăinare încheiate cu încălcarea acestor prevederi vor fi nule de drept, ceea ce înseamnă că tranzacțiile respective nu vor produce efecte juridice.

Proiectul de lege modifică și regimul informațiilor protejate ca secret fiscal. Sunt eliminate din această categorie datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și anumite informații referitoare la venituri, bunuri sau plăți.

Lista informațiilor care rămân protejate ca secret fiscal se restrânge și se concentrează asupra elementelor sensibile, precum plățile efectuate, conturile, rulajele, transferurile de numerar, soldurile, încasările, deducerile, creditele, datoriile, valoarea patrimoniului net și datele din declarații sau documente fiscale.

Scopul declarat al acestei modificări este clarificarea cadrului legal și permiterea unei transparențe mai mari în activitatea autorităților fiscale, inclusiv pentru scopuri de control, verificare sau valorificare fiscală.

O altă schimbare importantă vizează schimbul de informații între instituții. Proiectul prevede că ANAF va avea obligația de a transmite organelor fiscale locale nu doar date privind sursele de venit ale persoanelor fizice, ci și informațiile primite de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Aceste informații se referă la actele translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și a mijloacelor de transport și vor fi utilizate în scopul valorificării fiscale, pentru o evidență mai exactă a obligațiilor datorate bugetelor locale.

Proiectul de lege introduce și posibilitatea ca organele fiscale locale să cesioneze creanțele fiscale și bugetare către executori judecătorești sau operatori economici specializați în recuperarea debitelor. În acest context, primăriile vor putea externaliza încasarea debitelor scadente.

Organele fiscale locale vor rămâne responsabile de evidența creanțelor cesionate și de informarea contribuabililor cu privire la cesiune. De asemenea, cesionarea nu exonerează contribuabilii de obligațiile fiscale restante, acestea urmând să fie achitate cesionarului, care va vira ulterior sumele încasate către bugetul local.