Consultări la Cotroceni, dacă PSD retrage sprijinul pentru Bolojan. Calculele lui Grindeanu

PSD ar putea retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Dacă acest lucru se va întâmpla, Sorin Grindeanu anunță consultări rapide la Palatul Cotroceni, cel mai probabil marți sau miercuri.

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul urmează să decidă în perioada imediat următoare dacă va continua să susțină Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Acesta a spus că a avut discuții recente atât cu premierul, cât și cu președintele Nicușor Dan, fără a oferi detalii despre conținutul acestora. Potrivit liderului social-democrat, astfel de întâlniri sunt firești în situația actuală.

„Asemenea întâlniri au loc şi au avut loc şi în săptămânile trecute, sunt normale. Eu i-am spus cum văd lucrurile, evident domnia sa la fel. Şi a rămas ca pe parcursul săptămânii care începe să vedem care vor fi evoluţiile”, a declarat Sorin Grindeanu.

În cazul în care PSD decide retragerea sprijinului politic, Grindeanu anticipează un calendar rapid al discuțiilor instituționale.

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marţi sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Aşa e constituţional, cred că aşa e corect. Şi atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, preşedintele va putea să ştie fiecare partid ceea ce îşi doreşte, şi cât de repede”, a spus acesta.

Grindeanu a mai declarat că obiectivul este reducerea perioadei de incertitudine politică, în funcție de decizia pe care partidul o va adopta.

Liderul social-democrat a anunțat că întrebarea adresată celor aproximativ 5.000 de membri în cadrul consultării interne va fi stabilită în ședința Biroului Permanent Național.

„Mâine la ora 10.00 se va stabili, daţi-mi voie să păstrez totuşi procedura. Mâine, noi o să avem un Birou Permanent Naţional unde vom vota această întrebare. Dar sigur, în mare este vorba de direcţia pe care să meargă Partidul Social Democrat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a criticat intenția Guvernului de a lista sau de a vinde participații la companii de stat profitabile. El a comparat această strategie cu „vânzarea cămării” într-o perioadă de criză.

Referindu-se la declarațiile premierului privind existența unor „șobolani” care afectează bugetul, liderul PSD a pus sub semnul întrebării lipsa unor măsuri concrete.

„Dacă ai găsit şobolani, câte plângeri ai făcut? La DNA, la instituţiile publice (...). Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce n-ai ieşit să spui public cine fură? (...) Şi dacă tot aşa se întâmplă lucrurile, de ce te-ai gândit ca pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile? Tu, de fapt, atunci vinzi toată cămara aia unde zici că ai găsit şobolani. Dai cămara cu totul. Aşa că aş trece dincolo de aceste acuze. E pură imagine ce s-a întâmplat acum (...). De ce n-a mers? Să se ducă, să facă plângeri, să trimită Corpul de control, să iasă la televizor, să spună - am găsit la compania aia pe ăla, pe ăla, pe ăla care fură, şobolanul X, Y, Z. Altfel, toate lucrurile rămân doar PR”, a spus liderul PSD.

Acesta a mai spus că economia României a fost tratată în ultimele zece luni „ca un dosar de insolvenţă”, fără a ține cont de impactul asupra populației.

„Trebuie să ne apucăm de adevăratele reforme de care România are nevoie”, a declarat Grindeanu, care a mai spus că situația actuală a Planului Național de Redresare și Reziliență nu este favorabilă și există riscul pierderii unor fonduri importante.

„E clar că ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni, aceste măsuri luate... (...) Am avut impresia şi am impresia acum, la 10 luni, că a fost tratată economia României ca un dosar de insolvenţă, fără să ţii cont că, totuşi, vorbim şi despre oameni, că vorbim de vieţile românilor, dincolo de tăieri care, într-un final, nu şi-au dovedit eficacitatea şi ne-au dus în situaţia de acum (...) Ca să depăşim această situaţie, trebuie să facem primul pas, să trecem şi să scurtăm cât mai mult această perioadă de incertitudine politică. Şi PSD-ul este hotărât, odată cu decizia pe care o vom lua mâine, să contribuim la această scurtare a perioadei, sigur, având anumite condiţii pe care le-am tot spus”, a mai spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a negat existența unor discuții între PSD și Alianța pentru Unirea Românilor privind o eventuală moțiune de cenzură.

El a explicat că întâlnirea cu liderul AUR, George Simion, a fost întâmplătoare și fără implicații politice.

„Salut, salut, nimic mai mult”, a declarat Grindeanu, referindu-se la momentul în care cei doi s-au întâlnit într-un hotel din Timișoara.

Liderul PSD a spus că partidul nu are în vedere formarea unei majorități care să includă AUR. În opinia sa, orice configurație viitoare trebuie să fie una pro-europeană.