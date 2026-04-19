Sorin Grindeanu îi cere explicații lui Ilie Bolojan: Dacă ai găsit şobolani, câte plângeri ai făcut la DNA?

Sorin Grindeanu i-a cerut explicații premierului Ilie Bolojan, întrebându-l de ce nu a sesizat Direcția Națională Anticorupție sau alte instituții competente, după ce șeful Guvernului a afirmat că a găsit „șobolani în cămara cu alimente” și că a „aprins becurile”. Grindeanu a declarat că premierul ar fi trebuit să ofere detalii concrete, indicând exact compania unde ar exista nereguli și cine sunt persoanele vizate, la care s-a referit metaforic drept „șobolanul X, Y sau Z”.

Sorin Grindeanu a declarat că afirmațiile premierului ar trebui să fie urmate de acțiuni concrete, nu doar de mesaje publice. Liderul social-democrat a ridicat problema lipsei unor sesizări oficiale către instituțiile statului.

„Dacă ai găsit şobolani, câte plângeri ai făcut la DNA, la instituţiile publice? Dacă ai găsit din ăştia care fac. Nu trebuie doar să construim imagine. Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce nu ai ieşit să spui public cine fură? De ce te-ai gândit ca, pe ultima sută de metri, să vinzi companiile profitabile? De fapt, atunci vinzi toată cămara aia unde zici că ai găsit şobolani. Dai cămara aia cu totul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că abordarea premierului este una de imagine și a insistat că lipsa unor demersuri oficiale ridică semne de întrebare.

Grindeanu a afirmat că, în opinia sa, situația descrisă de premier ar trebui gestionată prin intervenții instituționale clare, inclusiv prin trimiterea Corpului de Control sau formularea de plângeri.

„Este construcţia unei persoane. De ce n-a mers? Să se ducă, să facă plângeri, să trimită Corpul de Control, să iasă la televizor, să spună am găsit la compania aia pe pe ăla care fura, şobolanul X, Y, Z. Altfel, toate lucrurile rămân doar PR. Unii pot să mai creadă asemenea abordări. Eu aş dori să avem o abordare serioasă, fiindcă lucrurile nu merg în direcţia corectă”, a adăugat liderul PSD.

Declarațiile vin în contextul unor tensiuni politice legate de politicile guvernamentale și de modul în care sunt comunicate problemele din sistemul public.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în actualul mandat, a intervenit pentru a limita risipa și fraudele din bugetul de stat, folosind o metaforă pentru a descrie situația.

„Am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a spus premierul.

Acesta a explicat și imaginea folosită în discursul său:

„Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Reacția lui Sorin Grindeanu vine după aceste afirmații și pune accent pe necesitatea unor măsuri concrete, nu doar pe comunicarea publică a problemelor. În același timp, premierul susține că a intervenit prin modificări legislative și prin expunerea unor disfuncționalități din sistem.

Schimbul de declarații reflectă o dispută politică mai amplă privind gestionarea resurselor publice și responsabilitatea instituțională în fața unor posibile nereguli.