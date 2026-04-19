Scandal PSD-PNL la Sibiu. S-a aruncat cu vorbe grele

Bogdan Trif, liderul organizației județene PSD Sibiu, a criticat în termeni duri activitatea premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că ar fi susținut de o campanie coordonată în mediul online. Social-democratul susține că imaginea publică a acestuia ar fi „construită artificial”, iar reacțiile din spațiul digital ar sugera existența unei strategii organizate de comunicare. Ulterior, deputata PNL Raluca Turcan a reacționat și a condamnat limbajul utilizat de liderul social-democrat.

Președintele PSD Sibiu mai afirmă că, în ultima perioadă, se observă „o avalanșă” de comentarii similare pe rețelele sociale ori de câte ori numele premierului este menționat într-un context critic.

„Șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți. Se vorbește tot mai des despre o realitate pe care mulți o observă deja: o avalanșă de comentarii la indigo, apărute brusc pe orice postare în care este menționat Ilie Bolojan, mai ales dacă este criticat”, a scris Bogdan Trif în mediul online.

Acesta a susținut că ar fi vorba despre conturi fără activitate anterioară și intervenții coordonate.

„Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Orice postezi, din orice zonă, în momentul în care apare numele lui, apar instant comentarii care îi apără imaginea și atacă orice critică”, a susținut acesta.

Bogdan Trif a declarat că reacțiile din mediul online ar avea rolul de a proteja imaginea publică a premierului.

„Totul pentru ca nu cumva să se dărâme mitul mesianicului Bolojan”, a spus acesta, adăugând că tiparul ar fi similar pe pagini de politicieni, site-uri de presă și conturi publice din mai multe județe.

În același context, liderul PSD Sibiu a făcut referire la stilul de viață prezentat public de premier.

„Imaginea pe care și-a construit-o este una de modestie, cu declarații despre un trai simplu, într-un apartament de aproximativ 65 de metri pătrați. În paralel însă, își duce traiul zilnic în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu”, a afirmat Trif.

Acesta a adăugat că locuința ar avea aproximativ 350 de metri pătrați și ar include mai multe camere și spații auxiliare, susținând că ar fi existat modificări legislative care au permis utilizarea imobilului. Președintele PSD Sibiu a declarat că premierul ar fi beneficiat în trecut de indemnizații în cadrul unui comitet interministerial al Eximbank.

„Bolojan nu e sinecurist de lux de ieri-de azi. În 2007 a încasat aproximativ 74.000 de lei indemnizații ca membru al unui comitet interministerial, într-o perioadă în care salariul mediu net era în jur de 1.042 de lei”, a declarat Trif.

Bogdan Trif a criticat și politicile fiscale promovate de actuala guvernare, susținând că acestea ar avea efecte negative asupra economiei și populației.

„Creșterile de taxe, majorările de TVA și lipsa unor politici reale de stimulare economică pun presiune pe firme și cetățeni. Inflația crește, firmele românești sunt împinse spre insolvență sau faliment, iar oamenii suportă costuri tot mai mari”, a afirmat acesta.

În final, liderul PSD Sibiu a făcut apel la o analiză atentă a comportamentului din mediul online.

„Nu este vorba despre simpatii sau antipatii politice, ci despre faptul că transparența, echitatea și responsabilitatea publică au fost înlocuite cu o imagine clădită artificial. Urmăriți atent, citiți comentariile, analizați tiparele. România are nevoie de adevăr, nu de imagine construită. Acestea fiind spuse…Boți, tiriboți, liber la comentat!”, a transmis acesta.

Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat public la afirmațiile liderului PSD Sibiu și a criticat limbajul utilizat.

„Insultele (…) vorbesc de la sine despre cum duce PSD lupta politică”, a scris aceasta pe Facebook.

Raluca Turcan a mai afirmat că „limbajul grobian a devenit politica de partid la Sibiu de foarte mulți ani de zile” și a susținut că acest tip de discurs ar explica rezultatele electorale ale formațiunii în municipiu. De asemenea, deputata PNL a acuzat organizația locală că „a făcut politica doar prin înjurături, atacuri suburbane, campanii plătite, semne ale neputinței și disperării”.