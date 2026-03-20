Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier. Discuțiile cu Ilie Bolojan, ca tenisul la perete

Dan Andronic l-a cunoscut pe Ilie Bolojan cu mult timp înainte ca actualul premier să devină un personaj politic la vedere. Realizatorul podcastului de pe evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România a avut o discuție cu orădeanul, în perioada în care prim-ministru era Călin Popescu Tăriceanu.

Iar Bolojan fusese numit secretar general al Guvernului. Premierul i-a transmis lui Dan Andronic să discute cu subordonatul său din Executiv. Dar dialogul a avut de suferit, după cum povestește jurnalistul.

„Cum era Bolojan pe care l-am cunoscut eu, când l-a adus Călin Popescu Tăricianu, secretar general al Guvernului. Era foarte opac, m-a trimis odată Călin să stau de vorbă cu el, nu mai știu ce trebuia să discut cu el, și m-am întors după 10 minute și i-am spus Călin, discutăm degeaba. De ce?, m-a întrebat.

Și i-am răspuns: Pentru că e ca tenisul la perete. Îmi vine mingea înapoi și iar îmi vine înapoi. Nu se întâmplă nimic.”

După câțiva ani, atunci când a devenit președinte interimar, Bolojan se mai schimbase, după cum dezvăluie tot Dan Andronic, din informațiile avute de la apropiați.

„Îmi povesteau oamenii care l-au cunoscut și din postura de președinte interimar și mi-au zis, dom'le, deci am lucrat excelent cu el atunci. Zicea, asculta, era foarte atent, se informa, își nota, citea. Era foarte empatic față de colaboratori. Nu și-a închipuit că un președinte se confruntă cu atâtea probleme.

Pentru că, într-adevăr, la nivelul ăla trebuie să decizi în foarte multe lucruri și sunt chestii extrem de delicate, pentru care dacă nu ești pregătit, mai bine îi asculți pe ăia care sunt pregătiți. După care, ducându-se la Palatul Victoria, am văzut un cu totul alt Bolojan, unul opac.

Silviu Mănăstrie spune că premierul este transformat față de perioada 2007 - 2008. Și mai precizează că are dușmani în propriul partid. Dar îndepărtarea sa nu este chiar atât de concretizat.

„El a evoluat mult din 2007, 2008. A învățat și politică. Ca să dau un element, că discutăm despre Ilie Bolojan, pentru că sâmbătă este BPN-ul de la PNL, Birolul Politic Național PNL-ului de la Sibiu, la doamna Raluca Turcan acolo. Ea este gazda. Din informații mele n-au forța și n-au puterea să-l dea jos pe Bolojan, pentru că este o cutumă din asta. Atât timp cât ești prim-ministru, nu te schimbă nimeni de la partid. Problema e că liberalii așteaptă ajutorul PSD-știlor. PSD-știi nu vor să-l dea jos pe Ilie Bolojan deocamdată”, a spus invitatul podcastului.