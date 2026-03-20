Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă duminică cu al doilea test în alegerile regionale

Alegerile regionale programate duminică în landul german Renania-Palatinat din Germania reprezintă un nou test politic pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru alianța conservatoare pe care o conduce la nivel federal, potrivit Reuters.

După un rezultat strâns înregistrat la începutul lunii în Baden-Württemberg, conservatorii speră să obțină de această dată un avans suficient pentru a înlătura Partidul Social-Democrat (SPD) de la conducerea unui land pe care îl administrează de mai bine de trei decenii.

Scrutinul are o miză dublă: pentru CDU, el poate consolida poziția internă a lui Merz, iar pentru SPD poate deveni un moment-cheie într-o perioadă în care formațiunea încearcă să oprească reculul din sondaje. În același timp, alegerile au loc într-un context complicat pentru guvernul federal de la Berlin, marcat de presiuni externe și de îngrijorări economice.

Renania-Palatinat devine astfel scena unei confruntări politice urmărite atent la nivel național. Potrivit celui mai recent sondaj, Gordon Schnieder, candidatul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), are un avans de două puncte în fața actualului premier regional, social-democratul Alexander Schweitzer.

Diferența redusă dintre cei doi candidați arată însă că alegerile sunt mult mai echilibrate decât se estima la începutul anului. Pentru Friedrich Merz, acest lucru complică perspectivele unui succes clar, într-un moment în care cancelarul este implicat în eforturile de consolidare a sprijinului occidental pentru Ucraina și se confruntă, în același timp, cu riscul unui nou șoc energetic provocat de războiul din Iran.

Alegerea din Renania-Palatinat era văzută inițial ca o posibilă oportunitate de întărire a poziției interne a conservatorilor. Între timp, cursa electorală a devenit una mai strânsă, ceea ce transformă scrutinul într-un test politic mai dificil decât anticipau liderii CDU.

Pentru SPD, votul de duminică are o importanță aparte. Partidul vine după un rezultat foarte slab în alegerile regionale din Baden-Württemberg, unde a obținut doar 5,5% din voturi, cel mai slab scor din istoria sa în acel land. În acest context, Renania-Palatinat oferă social-democraților șansa de a demonstra că își pot menține influența într-un bastion politic important.

Landul din vestul Germaniei, aflat la granița cu Franța, Belgia și Luxemburg, este condus de SPD de 35 de ani. O eventuală pierdere a puterii aici ar accentua dificultățile prin care trece partidul după prăbușirea coaliției conduse la Berlin de fostul cancelar Olaf Scholz în 2024.

Totodată, scrutinul vine într-un moment în care SPD încearcă să oprească tendința descendentă din sondajele naționale, unde formațiunea a ajuns în urma partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Reducerea avansului CDU în ultimele săptămâni oferă social-democraților un argument că lupta rămâne deschisă.

Renania-Palatinat are o importanță economică semnificativă în Germania. Este una dintre principalele regiuni viticole ale țării și găzduiește BASF, unul dintre cei mai mari jucători din industria chimică. În ultimii ani, landul a fost afectat de stagnare economică, iar această evoluție a influențat și climatul politic local.

În astfel de condiții, campania electorală s-a desfășurat pe fondul preocupărilor legate de economie, de competitivitate și de stabilitatea politică. Rezultatul votului poate avea ecou nu doar în administrația regională, ci și în modul în care sunt privite șansele principalelor partide înaintea următoarelor scrutinuri din Germania.

Alegerile din Renania-Palatinat sunt a doua rundă electorală regională din totalul celor cinci programate în Germania în acest an. După acest scrutin, atenția se va muta către alegerile importante din septembrie, inclusiv cele din Berlin și din landurile estice Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Saxonia-Anhalt.

Aceste curse sunt urmărite îndeaproape și pentru că AfD speră să obțină primele sale victorii importante la nivel regional. În acest context, rezultatul din Renania-Palatinat va fi analizat ca un indiciu privind raportul de forțe dintre partidele tradiționale și formațiunile aflate în ascensiune.

După rezultatul strâns din Baden-Württemberg, Friedrich Merz a declarat că acel deznodământ „nu va afecta activitatea coaliției la Berlin”. În același timp, comentatorii politici apreciază că, în cazul unui scor apropiat în Renania-Palatinat, o coaliție între CDU și SPD la nivel regional rămâne o variantă posibilă.

Prin urmare, votul de duminică nu este doar o competiție locală, ci și un nou indicator al echilibrului politic din Germania, într-un an electoral important pentru scena internă a țării