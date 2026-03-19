Negocieri tensionate între Paris și Berlin pentru proiectul FCAS. Termenul limită, în aprilie

Franța și Germania fac o nouă încercare de a depăși blocajul din cadrul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte militare europene (FCAS) — dezvoltarea unui avion de luptă de generație viitoare, potrivit Politico.

Oficialii celor două state au anunțat că vor iniția un nou proces de mediere între companiile implicate, în încercarea de a ajunge la un acord până la jumătatea lunii aprilie.

Programul Future Combat Air System (FCAS), realizat în cooperare cu Spania, a fost afectat de luni de zile de neînțelegeri între compania franceză Dassault și grupul german Airbus Defence and Space. Divergențele dintre cele două entități vizează în principal dezvoltarea avionului de luptă, componenta centrală a proiectului.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că autoritățile politice vor interveni pentru a facilita dialogul dintre companii.

„Nu reușesc să ajungă la un acord. Sarcina noastră este să ne asigurăm că ajung la un consens, astfel că am decis împreună să lansăm o inițiativă pentru a apropia Airbus și Dassault în următoarele săptămâni”, a spus acesta, înaintea unei reuniuni a Consiliului European. El a subliniat că procesul trebuie să se desfășoare „într-un mod calm și respectuos, tocmai pentru a identifica punctele comune”.

Potrivit unui oficial german, cele două state au convenit asupra unei „ultime încercări de mediere” între companii, care va fi realizată de experți. „Germania și Franța au convenit asupra unei ultime încercări de mediere între industrii, care va fi realizată de experți.

Având în vedere deciziile viitoare privind bugetul federal, trebuie să se ajungă la un rezultat până la jumătatea lunii aprilie”, a precizat acesta.

Termenul limită este influențat de calendarul bugetar al Germaniei, ceea ce pune presiune suplimentară asupra negocierilor aflate deja într-un punct sensibil.

FCAS este conceput ca un sistem complex care va înlocui, în jurul anului 2040, avioanele Eurofighter utilizate de Germania și Rafale ale Franței. Pe lângă aeronava principală, programul include dezvoltarea unor drone și a unui așa-numit „combat cloud”, o infrastructură digitală pentru coordonarea operațiunilor militare.

În timp ce cancelarul german Friedrich Merz s-a arătat deschis ideii dezvoltării a două aeronave separate, Emmanuel Macron s-a exprimat împotriva acestei opțiuni, susținând necesitatea unui proiect comun.

Discuțiile la nivel înalt au continuat și în ultimele zile. Potrivit informațiilor apărute anterior, președintele francez s-a întâlnit recent cu directorul general al Dassault, Eric Trappier, și cu CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, pentru a aborda situația proiectului. Subiectul a fost discutat și în cadrul unei întâlniri bilaterale între liderii Franței și Germaniei.

FCAS este considerat un element esențial pentru consolidarea capacităților de apărare ale Europei și pentru reducerea dependenței de tehnologii externe. Cu toate acestea, lipsa unui acord între principalii actori industriali a întârziat progresul proiectului.

Reluarea negocierilor și stabilirea unui termen clar pentru luarea unei decizii reflectă importanța strategică a programului, dar și dificultățile de coordonare între partenerii implicați.