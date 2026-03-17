Trei români au vrut să devină cei mai bine plătiți muncitori din Germania, dar au ajuns după gratii

Trei cetățeni români au fost arestați în orașul german Nürnberg, după ce au încercat să înșele un bărbat în vârstă de 90 de ani, folosind o metodă cunoscută de fraudă legată de lucrări la locuință. Cei trei i-au propus inițial victimei să înlocuiască jgheaburile acoperișului pentru suma de 250 de euro, însă după aproximativ o oră și jumătate de lucru au cerut de aproape 16 ori mai mult.

Intervenția rapidă a unui angajat bancar a făcut ca tentativa de înșelăciune să fie descoperită la timp. Poliția a intervenit și i-a arestat pe suspecți chiar în momentul în care încercau să încaseze suma cerută.

Potrivit publicației germane infranken.de, care citează informații ale poliției metropolitane, incidentul a avut loc vineri, 13 martie, în districtul Wetzendorf din Nürnberg.

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbați, în vârstă de 19, 35 și 37 de ani, au abordat victima și s-au oferit să înlocuiască jgheaburile de la acoperișul locuinței.

Inițial, aceștia au stabilit un preț aparent modest pentru lucrare, respectiv 250 de euro. După aproximativ o oră și jumătate de muncă, situația a luat însă o turnură neașteptată.

Cei trei i-au cerut bărbatului suma de 4.000 de euro pentru intervenția realizată. Diferența foarte mare dintre prețul inițial și cel solicitat ulterior a ridicat suspiciuni.

Bărbatul de 90 de ani s-a deplasat la bancă pentru a retrage suma cerută. În momentul în care a solicitat retragerea celor 4.000 de euro, un angajat al instituției bancare a devenit suspicios și a decis să contacteze poliția.

Alerta a fost transmisă rapid autorităților, iar polițiștii au intervenit înainte ca tranzacția să fie finalizată.

Cei trei români au fost prinși chiar în momentul în care încercau să încaseze suma de bani cerută de la victimă.

După reținerea celor trei bărbați, poliția a descoperit că aceștia mai sunt implicați în alte dosare penale pe teritoriul Germaniei.

În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit și un document fals asupra unuia dintre suspecți. Potrivit poliției, românul în vârstă de 19 ani avea asupra sa un buletin falsificat.

Autoritățile germane au deschis o anchetă pentru înșelăciune și pentru folosirea de documente false.

Un procuror din Nürnberg-Fürth a solicitat arestarea preventivă a celor trei bărbați.

După acest incident, poliția germană a transmis un avertisment public privind metoda de înșelăciune folosită în acest caz. Autoritățile spun că astfel de fraude apar frecvent și vizează în special persoane în vârstă.

Metoda presupune ca indivizii să se ofere să realizeze lucrări de reparații sau întreținere la locuință, fără ca serviciile să fi fost solicitate de proprietar.

Ulterior, după efectuarea unor intervenții minore sau chiar fără a realiza lucrări reale, aceștia solicită sume mult mai mari decât cele stabilite inițial.

În unele cazuri, victimele sunt presate să plătească imediat.

Autoritățile germane le recomandă cetățenilor să fie atenți la persoanele care oferă servicii neanunțate la domiciliu.

Poliția subliniază că oamenii nu ar trebui să permită accesul în locuință al unor meseriași sau vânzători care apar fără să fie invitați sau fără să existe o programare.

De asemenea, autoritățile atrag atenția că serviciile oferite în astfel de situații sunt adesea neprofesioniste, de slabă calitate sau chiar inexistente.

Polițiștii recomandă ca orice lucrare să fie însoțită de o factură și de documente clare privind serviciile prestate.

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu plătească niciodată în avans și să nu semneze documente sau să facă plăți sub presiunea timpului.

În situațiile în care apar suspiciuni, cetățenii sunt sfătuiți să consulte persoane de încredere, precum vecini sau membri ai familiei, sau să contacteze direct poliția.

Autoritățile subliniază că orice tentativă de fraudă trebuie raportată imediat, pentru ca astfel de cazuri să poată fi investigate rapid.