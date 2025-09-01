Politica Guvernul îşi asumă răspunderea pe noul pachet de măsuri pentru deficit. Măsuri pentru pensii,fiscalitate și sănătate







Guvernul îşi asumă, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe noul pachet legislativ destinat reducerii deficitului bugetar, într-o şedinţă comună a Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri au prezentat măsuri majore ce vizează pensiile magistraţilor, sănătatea, companiile de stat, autorităţile de reglementare şi fiscalitatea.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că proiectul privind pensiile magistraţilor introduce creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, pe o perioadă de zece ani. Pensiile nu vor mai depăşi 70% din ultimul salariu, pentru a asigura un sistem mai echitabil. Bolojan a subliniat că aceste măsuri menţin independenţa justiţiei, dar răspund criticilor legate de sustenabilitatea cheltuielilor bugetare.

În domeniul sănătăţii, ministrul Alexandru Rogobete a explicat că se doreşte reorientarea pacienţilor către medicina primară şi ambulatoriul de specialitatee. Șefii de secţie din spitalele clinice vor fi desemnaţi prin concurs, pe baza unor indicatori de performanţă evaluaţi anual. Reforma include şi modificarea modului de finanţare a medicilor de familie.

Reformele pregătite de Guvern acoperă cinci segmente majore: pensiile magistraților, sănătatea, companiile de stat, instituțiile autofinanțate, ASF, ANCOM și ANRE, precum și zona fiscală și de insolvență. Guvernul a introdus modificări la Legea 109 privind guvernanţa corporativă. Numărul membrilor din consiliile de administraţie va scădea, iar indemnizaţiile vor fi reduse semnificativ.

În ceea ce priveşte autorităţile de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM), organigramele vor fi reduse cu până la 30%, iar salariile şi bonusurile conducerii vor fi plafonate. Reforma fiscală anunţată de ministrul Alexandru Nazare elimină impozitul pe cifra de afaceri pentru marile companii şi introduce controale mai stricte asupra cheltuielilor de management şi consultanţă.

Guvernul Bolojan a ales procedura de asumare a răspunderii pentru a urgenta adoptarea reformelor, evitând blocajele parlamentare. Amendamentele au fost discutate în coaliţie şi în şedinţa de Guvern, iar dacă moţiunea de cenzură nu va fi depusă şi adoptată în următoarele trei zile, proiectele vor intra automat în vigoare.

Pachetul trebuia să includă și reforme pentru administrația locală, dar, din cauza neînțelegerilor din coaliție, proiectul a fost amânat, la fel ca și al doilea set de măsuri, deși primul fusese deja asumat pe 7 iulie și aplicat parțial de la 1 august.