Politica Bolojan e cu nervii la pământ! A amenințat Coaliția că demisionează. Nicușor Dan și PNL nu-i mai suportă amenințările. Detalii EXCLUSIV







Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns nici astăzi la un acord privind pachetul de măsuri pentru reducerea posturilor din administrația locală. După o ședință-maraton de aproximativ cinci ore. Potrivit surselor politice, premierul Ilie Bolojan le-a transmis partenerilor de coaliție că ia în calcul demisia dacă nu se găsește rapid o soluție pentru diminuarea aparatului bugetar la nivel local. Un proiect complicat, mai ales că Nicușor Dan și chair PNL dau semne că nu-i mai suprotă amenințările.

Întâlnirea a început la ora 13:00, pe fondul unor tensiuni acumulate în ultimele zile. Discuțiile s-au blocat la procentul de posturi care urmează să fie eliminate (atât ocupate, cât și neocupate), în timp ce variantele vehiculate anterior au fost repuse în discuție.

Acordul din Coaliție de marți, 26 august era altul. Se prevedea reducerea a 40.000 de posturi din administrația locală (aprox. 25%). Acum se schimba ideea de mobilizare, mult în afara înțelegerii politice inițiale.

Vineri, 29 august: au apărut scenarii alternative, care au redeschis subiectul cotei de tăiere.

În ședința de astăzi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat o fotografie la zi: 177.000 de posturi există în prezent în administrația locală. Premierul Ilie Bolojan a punctat că 68% dintre acestea sunt ocupate. Adică aproximativ 120.000 de posturi.

Potrivit unor surse din PSD, premierul a argumentat că o reducere de 25% raportată la totalul de posturi nu ar genera economii reale acolo unde schemele nu sunt complete, întrucât nu ar restructura, în fapt, suficiente posturi ocupate. În consecință, Bolojan a împins pe masă o variantă mai dură: tăierea a 45% din totalul de posturi (ocupate și neocupate) — scenariu care a stârnit nemulțumiri în coaliție și care a fost relatat anterior și de Digi24.

Ulterior,Bolojan a susținut ca poziție de lucru eliminarea a 40% din posturile totale, ceea ce, potrivit acestora, ar însemna o scădere de 10% din posturile deja ocupate — circa 13.000 de angajați concediați. (Raportat la cifra de ~120.000 de posturi ocupate, 10% înseamnă aproximativ 12.000; diferența până la ~13.000 ține de metodologia de calcul invocată de PNL.)

De partea cealaltă, PSD a cerut amânarea deciziei finale, invocând nevoia de calcule și evaluări suplimentare pentru a calibra impactul exact pe fiecare instituție din teritoriu. USR a rămas alături de PNL pe varianta de 40% din totalul posturilor.

În timpul discuțiilor, Ilie Bolojan le-ar fi transmis celorlalți lideri că, dacă nu se poate opera o reformă minimă, respectiv „tăierea a 10% din administrația locală”, atunci „să caute altă soluție, fără el” — mesaj confirmat, potrivit surselor, dinspre PNL și USR.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform altor surse politice.

Ședința s-a încheiat fără acord și fără declarații publice.

Reforma administrației publice locale: proiectul a fost amânat până pe 15 septembrie, pentru rafinarea calculelor și identificarea unei formule acceptate politic. Pachetul 2 de măsuri: pe celelalte cinci proiecte din pachet, premierul urmează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului luni, 1 septembrie.

177.000 de posturi sunt în administrația locală (date prezentate în ședință). 68% rata de ocupare ⇒ ~120.000 posturi ocupate.

Scenarii discutate:

25% din total (acordul inițial, aprox. 40.000 posturi). 40% din total (susținut de PNL & USR), cu ~10% din posturile ocupate tăiate (12.000–13.000 persoane). 45% din total (variantă maximală vehiculată de premier).