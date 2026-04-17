Cazul Ludmilei Vartic ajunge în atenția Parlamentului. Igor Grosu cere explicații și nu exclude audieri

La Parlament ar putea fi organizate audieri în cazul tragediei în care Ludmila Vartic, o educatoare din Hâncești, a murit în circumstanțe suspecte la începutul lunii martie. Despre acest lucru a anunțat președintele Legislativului, Igor Grosu, care a cerut o analiză riguroasă a intervenției instituțiilor implicate.

Șeful Parlamentului a calificat drept „șocante” informațiile apărute în spațiul public, inclusiv faptul că un proces-verbal contravențional ar fi fost întocmit pe numele victimei chiar în ziua decesului.

„Da, ultimul detaliu care l-am auzit și eu m-a șocat, atâta cinism că s-a scris amendă pe persoana decedată. Și polițistul nu a avut nicio problemă. Asta este grav și trebuie să recunoaștem acest lucru”, a declarat Igor Grosu în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.

Cazul ridică semne de întrebare privind modul în care au acționat instituțiile statului și dacă acestea s-au autosesizat la timp.

„Trebuie să vedem dacă instituțiile și-au făcut treaba și unde au fost neglijențe. Presiunea publică trebuie să existe pe instituții, pe procuratură, pe CNA”, a mai spus Grosu.

Potrivit informațiilor făcute publice, un proces-verbal contravențional ar fi fost întocmit pe numele Ludmilei Vartic în ziua în care aceasta a murit, documentul fiind emis la o oră la care femeia nu mai era în viață. În acest caz, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice.

Poliția anunță că își va asuma cheltuielile pentru exhumarea Ludmilei Vartic. Decizia vine pe fondul unui caz aflat deja în atenția procurorilor și a Centrului Național Anticorupție, unde apar noi suspiciuni legate de documente întocmite după deces și de modul în care a fost gestionată ancheta inițială.

Familia Ludmilei Vartic a solicitat sprijin public după ce a fost informată că ar trebui să suporte din resurse proprii costurile exhumării și ale expertizelor medico-legale.

Sora victimei, Victoria Tatarinov, și avocata mamei, Gabriela Kornacker, au lansat un apel către societate pentru acoperirea cheltuielilor necesare investigațiilor. Inițial, oamenii legii au transmis că nu vor acoperi costurile procedurilor, ceea ce a generat reacții și controverse în spațiul public.

Avocata familiei susține că ofițerul de urmărire penală ar fi cerut, pe 9 aprilie, o declarație scrisă prin care rudele își asumă toate cheltuielile de exhumare și expertize, inclusiv implicarea experților din străinătate.

Această informație a amplificat tensiunile dintre familie și instituțiile implicate în dosar. Apărarea lui Dumitru Vartic afirmă că acesta susține exhumarea și consideră că procedura este necesară pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului. Totodată, apărarea anunță că va implica și un expert din țară în cadrul investigațiilor.

Menționăm că Procuratura Generală a confirmat exhumarea trupului Ludmilei Vartic, după ce cererea a fost depusă de avocata victimei și aprobată de judecătorul de instrucție pe 14 aprilie 2026. În paralel, va fi realizată o expertiză medico-legală suplimentară, menită să clarifice cauzele decesului.

În același dosar, Centrul Național Anticorupție investighează modul în care ar fi fost întocmit un proces-verbal contravențional pe numele femeii în ziua în care aceasta a murit.

Documentul ar include o semnătură suspectată ca fiind imitată, aspect care a deschis o nouă linie de investigație penală.

Ludmila Vartic, în vârstă de 38 de ani, mamă a doi copii și educatoare, a fost găsită fără viață lângă un bloc din sectorul Râșcani al capitalei la începutul lunii martie. Conform datelor preliminare, aceasta ar fi căzut de la înălțime și ar fi lăsat un bilet de adio, iar medicul legist nu a constatat semne de violență pe corp.

Inspectoratul General al Poliției a deschis două dosare penale: unul privind decesul femeii și altul pentru a investiga circumstanțele din Hâncești legate de viața acesteia și a soțului. Cazul a generat reacții în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile femeilor au cerut o anchetă amplă asupra modului de intervenție al autorităților.

În mediul online au apărut și informații potrivit cărora femeia ar fi fost agresată de soț, însă aceste acuzații nu sunt confirmate oficial. La scurt timp după mediatizarea cazului, soțul victimei, Dumitru Vartic, a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.

Acesta are calitatea de bănuit în anchetă, însă respinge acuzațiile și susține că tragedia ar fi fost legată de probleme de sănătate și episoade depresive.