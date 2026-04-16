Şi-au bătut joc chiar şi după moartea ei. Cum a obţinut familia Ludmilei Vartic, educatoarea din Hânceşti, exhumarea cadavrului

Republica Moldova. La o lună şi jumătate de la moartea Ludmilei Vartic, educatoarea din Hânceşti, care şi-ar fi pus capăt zilelor din cauza violenţei soţului său, vicepreşedinte al raionului Hânceşti din partea partidului aflat la guvernare, un judecător a dispus exhumarea cadavrului şi trimiterea la expertiză repetată.

Anunţul a fost făcut joi, 16 aprilie, de către Procuratura Generală.

Decizia privind exhumarea a fost luată în urma unor presiuni din partea societăţii, care cere să se facă dreptate în cazul morţii Ludmilei Vartic. Iar rezultatul expertizelor oficiale a ridicat mai multe semne de întrebare decât răspunsuri.

Totodată, în spaţiul public au apărut mai multe informaţii despre o posibilă falsificare a datelor expertizei şi tentativa de muşamalizare a cazului.

Asupra exhumării au insisstat şi două avocate de tp, angajate de mama Ludmilei Vartic, care au descoperit mi multe nereguli în procesul de investigare a cazului.

Expertiza medico-legală oficială, care a fost efectuată după căderea Ludmilei Vartic de la etajul 11, a arătat că moartea femeii a fost provocată de ruperea organelor interne în urma căderii de la înălţime.

În spaţiul public au apărut însă declaraţii şi chiar fotografii făcute de martori oculari, din care reieşea că Ludmila ar fi fost deja moartă atunci când a căzut de la înălţime.

O maroră a declarat că a văzut cum Ludmila a „căzut ca un sac”. Iar un medic de la ambulanţă chiar ar fi declarat că victima era moartă înainte de impactul cu solul.

Un alt detaliu care a ridicat semne mari de întrebare a fost faptul că la locul impactului nu au fost urme de sânge, caracteristicee persoanelor care au căzut vii de la înălţime.

Avocatele Violeta Gașițoi și Gabriela Kornacker au preluat cazul Ludmilei Vartic. Chiar din primele zile, cele două apărătoare au descoperit mai multe nereguli şi s-au confruntat cu refuzul de colaborare din partea instituţiilor statului.

Avocata Violeta Gașițoi a declarat că hainele în care era îmbrăcată Ludmila Vartic în ziua decesului și care ar fi trebuit să fie ridicate, sigilate și expertizate, au fost transmise unui SRL și ulterior nimicite. „Potrivit legii, acestea sunt corpuri delicte, iar distrugerea acestor probe poate însemna compromiterea gravă a anchetei”, a menționat Gașițoi.

„Noi, avocatele, nu am avut acces la toate probele. Raportul privind ancheta internă realizată de Ministerul Sănătății la Spitalul din Hâncești așa și nu ne-a fost furnizat, declarațiile unor martori importanți audiați nu ne-au fost prezentate. De ce numiți asta propagandă și exclusiv politizare a cazului?”, a declarat Gabriela Kornacker.

Sergiu Rusu, adjunct al procurorului general, a declarat joi în conferinţa de presă de joi că mai multe persoane din anturajul Ludmilei Vartic, rude şi prieteni, au cunoscut despre violenţăa domestică la care era supusă femeia, dar nu au anunţat organele.

Potrivit mai multor informaţii din spaţiul public, Ludmila ar fi solicitat ajutorul oamenilor legii, însă aceştia nu ar fi reacţionat din cauza că Dumitru Vartic deţinea un post înalt în Consiliul raional Hânceşti.

La fel, nu au reacţionat adecvat nici medicii de la Spitalul raional Hânceşti, după presupusa tentativă de suicid a Ludmilei din toamna anului trecut. Totodată, aceştia ar fi ascuns şi faptul că Ludmila a fost internată cu leziuni corporale provocate în urma agresiunilor fizice.

Avocatele Gaşiţoi şi Kornacker susţin că Ludmila Vartic era supusă şi violenţei psihologice. „Din analiza preliminară a mesajelor victimei rezultă indicii serioase că aceasta trăia sub presiune psihologică, frică constantă și într-o stare de adaptare continuă la așteptările unei alte persoane”, a declarat Violeta Gaşiţoi.

Psihoterapeuta Sanda Roșca a relatat pe rețele cum a fost contactată de la Ministerul pe cazul Ludmilei Vartic și de ce crede că soțul acestuia, singurul bănuit din dosarul pornit de oamenii legii, nu va fi tras la răspundere.

„După ce am discutat mai mult aspecte, am rămas cu o stare de mixed feelings - pe de o parte mă simțeam onorată să pot contribui la un caz de rezonanță, pe de altă parte foarte frustrată în legătură cu faptul că în prima ședință ar trebui să dau ochii cu tata și să-i pun întrebări legate de caz.

Eu nu cred că fetele vor ajunge la mine și asta e în regulă. Dar am rămas cu câteva întrebări, la care vă rog să mă ajutați să formulez niște răspunsuri:

1. Rapoartele de evaluare psihologică ar fi fost folosite de partea acuzării sau apărării?

2. Ministerul exclude posibilitatea ca fetele să fie victime ale violenței din ignoranță sau naivitate? Din dorința de a "pune responsabilitatea pe mama" pentru starea fetelor sau din dorința de a încheia cazul cât mai repede? Sau poate sunt alte motive...

3. De ce se exclude și ipoteza în care fetele ar fi acum și anterior supuse alienării parentale?

4. Cum se face că pe parcursul evaluării măcar fetele nu ar fi date sub îngrijirea mătușii, de ex., pentru excluderea măcar cât de cât a influențării din partea tatălui?

5. Care este interesul superior al copiilor în acest caz, în care tata are statut de bănuit? Concept intens promovat de serviciile sociale, de protecție a copiilor”, a declarat psihoterapeutul.

Un detaliu şocant, cre a fost dezvăluit joi, este faptul că pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit un proces verbal pentru încălcarea regulilor de circulaţie după moartea ei.

„Potrivit materialelor acumulate, la 3 martie 2026, pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit un proces cu privire la contravenție, fiind încălcarea prevăzută de articolul 240 prim din Codul Contravențional care vizează nerespectarea regulilor de circulație rutieră privind prioritatea de trecere, fiind aplicată și o sancțiune sub formă de amendă.

Fapta a fost consemnată ca fiind comisă în aceeași zi în jurul orelor 9:32. Ulterior, în urma probelor administrate, s-a stabilit că la momentul indicat mijlocul de transport nu era condus de Ludmila Vartic, ci de către o altă persoană.

Totodată din numele Ludmilei Vartic a fost aplicată semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției care, posibil a fost imitată și urmează a fi supusă expertizei”, a menționat Sergiu Rusu în cadruil conferinţei de presă de joi.

Într-un video publicat pe rețelele sociale putem vedea cum Dumitru Vartic este văzut în locul unde a avut loc tragedia, își mângaie îndelung soția.

Apare întrebarea dacă Dumitru Vartic, atunci când i-a cerut agentului de circulaţie să falsifice procesul verbal, cunoştea că soţia sa este decedată.

Sora Ludmilei a declarat într-un interviu că l-a anunţat pe Dumitru despre decesul Ludmilei la începutul orei zece dimineaţa ţi că acesta a ajuns în cca jumătate de oră. Iar procesul verbal pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit la ora 9:32.

Anterior. pe reţele au fost publicate documente medicale eliberate de către Spitalul raional Hânceşti la câteva zile upă decsul Ludmilei, că aceasta era sănătoasă, având temperatura corpului şi tensiunea arterială în normă.