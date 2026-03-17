Tragedia educatoarei de la Hânceşti. Soţul victimei, bănuit de violenţă în familie, încearcă să dea vina pe medici

Republica Moldova. Fostul vicepreşedinte al raionului Hânceşti, Dumitru Vartic, bănuit de violenţă în familie şi determinare la suicid a soţiei, a depus o plângere penală, în care solicită să fie investigaţi medicii.

Dumitru Vartic a făcut publică plângerea pe Facebook. În comentariul pe care l-a scris, Vartic susţine că a solicitat autorităților să investigheze toate circumstanțele în care a decedat soția sa, Ludmila Vartic.

Demersul vine la o zi după ce pe reţele a apărut o declaraţie a unei angajate de la Spitalul raional Hânceşti, care afirmă că la 5 noiembrie 2025, când Ludmila ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor, femeia ar fi fost adusă la spital de către soţul ei şi amant lui. Şi că femeia ar fi fost bătută cu cruzime.

„În aceste momente grele și pline de calomnii consider că singura cale corectă este ca adevărul să fie stabilit prin mijloace legale și obiective. De aceea am solicitat organelor competente să examineze toate circumstanțele și toate informațiile relevante”, a scris Dumitru Vartic pe pagina sa de Facebook.

Fostul vicepreşedinte al raionului Hânceşti a cerut oamenilor legii dacă, pe tot parcursul în care Ludmila Vartic a beneficiat sau nu de îngrijiri medicale, tratament corespunzător, dacă au fost respectate procedurile și aplicate toate măsurile necesare.

Fostul funcţionar cere instituţiilor statului să investigheze acţiunilor medicilor de la Spitalul raional Hânceşti şi cei de la Spitalul clinic de psihiatrie din oraşul Codru prin prisma mai multor articole din Codul penal, pentru neglijenţă în serviciu şi neacordarea de ajutor unui bolnav.

„Consider că este important ca autoritățile să verifice dacă, în toate etapele în care soția mea a primit sau nu a primit îngrijiri medicale, au fost respectate toate procedurile și dacă au fost întreprinse toate măsurile necesare. Dacă vor fi constatate eventuale neglijențe sau inacțiuni, acestea trebuie clarificate în mod obiectiv și tratate conform legii.”, a scris Vartic.

Soţul educatoarei care s-a sinucis din cauza presupusei violenţe în familie a avut şi un mesaj către presă şi opinia publică, în care cere să se abţină de la comentarii.

„Rog respectuos presa și opinia publică în memoria soției mele să manifeste înțelegere și responsabilitate față de tragedia prin care trece familia noastră, care îi afectează în primul rând pe copiii noștri.

Am încredere că adevărul va fi stabilit, iar memoria soției mele va fi tratată cu respect și demnitate”, a scris Vartic.

Cu câteva zile înainte să depună plângere penală, Dumitru Vartic a publicat pe reţele un „comunicat de presă”, în care respinge acuzţiile de violenţă în familie şi acuză medicii că nu au tratat-o pe Ludmila, care suferea de depresie.

Este o tragedie care a afectat profund întreaga noastră familie, în special copiii noștri. În aceste momente extrem de dificile, prioritatea mea rămâne protejarea și sprijinirea lor.

„Soția mea s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stari depresive conform declaratiilor medicilor. Anterior a existat și o tentativă de suicid, pe data de 5 noiembrie 2025 fapt care nu este o informație ascunsă sau inventată.

Acest caz a fost raportat public inclusiv de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, deoarece la acel moment soția mea a fost examinată si internată la Spitalul Raional Hîncești și ulterior evaluată și de medicii instituției specializate Institutul de Psihiatrie din Codru din municipiul Chișinău.

Cu regret medicii, acum am aflat din comunicatul Ministerului Sanatatii, nu au raportat la organele competente si nu au acordat servicii medicale.

În opinia mea, starea ei necesita îngrijiri medicale specializate, monitorizare și tratament adecvat, inclusiv internare atunci când riscul pentru propria ei viață devenea evident. Din păcate, aceste măsuri nu au fost aplicate la nivelul necesar pentru prevenirea repetării unei asemenea tragedii”, a scris Dumitru Vartic.

Mesajele transmise societăţii şi mass-media de către Dumitru Vartic de a se obţine de la comentarii a provocat un nou val de acuzaţii din partea internauţilor. Aceştia consideră că astfel fostul funcţionar ar încerca să se eschiveze de la răspundere.

Pe reţele a apărut şi fotografia profesoarei de dans Aura Zbereanu, presupusa amantă a lui Dumitru, împreună cu cele două fiice născute de Ludmila. Imaginea datează din 14 februarie 2026, când Ludmila locuia în apatamentul mamei sale de la Chişinău.

„Și pe 14/02 mândra în casa Ludmilei gospodină și cu copile mari ... Cum așa ceva, oameni buni!!!??? El scrie plângeri, la ce ?!?”, a comentat un internaut.

Ludmila Vartic, mamă a două fetițe și fostă educatoare la grădinița „Andrieș” din Hâncești, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău.

Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat cazul drept posibil femicid, susținând că femeia ar fi fost victima abuzurilor din partea partenerului său.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată această ipoteză și spun că toate scenariile sunt analizate în cadrul anchetei.

Între timp, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că certificatul de deces al Ludmilei Vartic a fost emis pe 4 martie, la o zi după tragedie, de către Centrul de Medicină Legală. Potrivit documentului, cauza morții este „cădere de la înălțime”.

În paralel, autoritățile verifică și incidentul din noiembrie 2025, când Ludmila Vartic ar fi avut o tentativă de suicid și ar fi fost internată timp de două zile la Spitalul Raional Hâncești.

Dumitru Vartic a respins public acuzațiile potrivit cărora ar fi exercitat violență asupra soției sale.

„Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă, am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate. Am încredere că organele competente vor examina obiectiv toate circumstanțele acestui caz și vor stabili adevărul pe baza probelor și faptelor reale”, se menționează în declarația bărbatului.

Dumitru Vartic, are statutul de bănuit în dosarul penal deschis după decesul Ludmilei Vartic. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Potrivit oficialei, atribuirea acestui statut este o procedură legală necesară pentru desfășurarea anchetei și pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului. Stabilirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane poate fi făcută doar de instanța de judecată.

În cadrul anchetei au fost audiate aproximativ 30 de persoane, inclusiv persoane apropiate victimei și ale bănuitului.