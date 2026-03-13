Mărturii sfâșietoare în cazul educătoarei de la Hîncești. Familia vorbește despre frică, control și ultimele zile ale femeii

Republica Moldova. Moartea Ludmilei Vartic, fosta educatoare de la grădinița „Andrieș” din Hâncești, continuă să ridice semne de întrebare și să provoace reacții emoționante. Mama și sora femeii au făcut dezvăluiri despre relația acesteia cu soțul său, fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic.

Rudele spun că încă de la începutul relației bărbatul ar fi manifestat un comportament posesiv și ar fi încercat să o controleze pe Ludmila. În același timp, ele susțin că femeia nu își împărtășea problemele și evita să vorbească despre dificultățile din viața de familie.

Mama Ludmilei povestește că ginerele ei era distant față de familie și nu comunica prea mult cu ea sau cu sora Ludmilei. În schimb, atunci când femeia venea în vizită la părinți, bărbatul o suna frecvent.

Potrivit mamei, Ludmila își apăra mereu soțul și evita să discute despre eventuale probleme din căsnicie. Cuplul a locuit o perioadă la Chișinău, iar după ce s-a mutat la Hâncești, vizitele la părinți au devenit tot mai rare.

Pe 19 noiembrie, Ludmila a apărut neașteptat la casa mamei sale. Femeia părea epuizată și le-a spus rudelor că este în concediu medical și are nevoie de odihnă. Atunci când mama a întrebat-o ce s-a întâmplat, răspunsul a fost scurt și enigmatic.

„Mama, o să treacă vremea și o să îți spun”, a fost unica explicație pe care femeia a oferit-o când a plecat de la bărbat.

Rudele spun că în acea perioadă Ludmila aproape că nu mânca și nu bea și a refuzat să meargă la spital. Ulterior, familia a aflat că ea demisionase de la grădinița din Hâncești.

„A slăbit. Era istovită. Am văzut că nu e Liuda mea. Am zis: lasă se odihnească”, a povestit mama Ludmilei pentru podcastul LIFE MD Documentary.

Pe 3 decembrie, Ludmila a mers la Hâncești pentru a-și felicita fiica mai mare, iar în aceeași seară s-a întors la casa părintească. Câteva săptămâni mai târziu, pe 27 decembrie, nepoatele au venit cu autobuzul la Chișinău pentru a participa la ziua de naștere a bunicii.

Mama femeii își amintește că încerca să discute cu fetele, însă Ludmila intervenea.

„Mă urmărea să nu le dau întrebări în plus. Voiam să le întreb câte ceva. Liuda mă urmărea să nu vorbesc cu fetele. Avea frică de Dumitru. Ea dormea cu fetele, nu doarme cu Dumitru”, își amintește mama Ludmilei.

În acea perioadă, Ludmila încerca să își găsească un loc de muncă, chiar dacă nu se simțea bine. Potrivit mamei, femeia intenționa să se mute la Chișinău împreună cu cele două fiice, însă nu a spus dacă soțul urma să li se alăture.

Ultima dată când și-a văzut copiii a fost pe 27 februarie. În aceeași zi, ea a plecat la Hâncești și s-a întors la Chișinău pe 1 martie, târziu în noapte. Mama spera că Ludmila îi va povesti ce se întâmplă în viața ei, însă discuția nu a mai avut loc.

Sora Ludmilei spune că, în ajunul tragediei, femeia s-a culcat târziu și nici măcar nu și-a schimbat hainele cu care fusese la serviciu.

În acea seară, ea a vorbit cu fiicele sale și le-a spus că le iubește.

În dimineața de 3 martie, sora ei a auzit că Ludmila s-a trezit, însă nu i s-a părut nimic neobișnuit, deoarece femeia se trezea devreme pentru a merge la muncă. Rudele nu au auzit momentul în care a ieșit din apartament.

Ludmila nu și-a luat rămas bun de la mama și sora sa.

La scurt timp, vecinii care ieșiseră la balcon pentru a fuma au văzut cum o persoană cade de la nivelul superior al clădirii și au alertat serviciile de urgență.

„Eu jos nu m-am coborât. Dar eu vă spun una, ea a fost aruncată moartă. Salvarea când s-a apropiat a spus că e rece demult”, susține o vecină.

Când s-au trezit, mama și sora Ludmilei au observat că geanta și telefonul femeii au rămas în cameră și au înțeles că s-a întâmplat ceva.

Sora ei l-a sunat pe Dumitru Vartic în jurul orei 10:00 și i-a comunicat despre tragedie. Potrivit familiei, bărbatul a venit rapid la fața locului și a recunoscut corpul.

Sora Ludmilei spune că organizarea funeraliilor a fost făcută în mare grabă, la insistența lui Dumitru Vartic.

Ea afirmă că familia nu a avut posibilitatea să pregătească hainele în care Ludmila să fie îmbrăcată pe ultimul drum și nici să decidă locul unde urma să aibă loc masa de pomenire.

„Noi eram ca la audiență. Cu străinii el vorba foarte amabil. Dar cu noi așa, una două și gata”, a spus mama femeii.

Rudele mai afirmă că nici nu au avut posibilitatea să se apropie prea mult de sicriu și spun că nu au văzut nici biletul de adio despre care s-a vorbit.

Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, are statutul de bănuit în dosarul penal deschis după decesul Ludmilei Vartic. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Potrivit oficialei, atribuirea acestui statut este o procedură legală necesară pentru desfășurarea anchetei și pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului. Stabilirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane poate fi făcută doar de instanța de judecată.

În cadrul anchetei au fost audiate aproximativ 30 de persoane, inclusiv persoane apropiate victimei și ale bănuitului. Urmează să fie audiați și copiii familiei, în condiții speciale, pentru a le proteja integritatea emoțională.

Dumitru Vartic a respins public acuzațiile potrivit cărora ar fi exercitat violență asupra soției sale.

„Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă, am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate. Am încredere că organele competente vor examina obiectiv toate circumstanțele acestui caz și vor stabili adevărul pe baza probelor și faptelor reale”, se menționează în declarația bărbatului.

Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești a făcut apel și către mass-media să trateze tragedia cu responsabilitate, subliniind că familia trece printr-o perioadă extrem de dificilă.

El a afirmat că prioritatea sa este protejarea copiilor și că va coopera cu autoritățile pentru a clarifica circumstanțele cazului.

În aceeași declarație, Dumitru Vartic a spus că Ludmila Vartic s-ar fi confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și episoade de depresie.

Potrivit lui, în trecut ar fi existat și o tentativă de suicid, pe 5 noiembrie 2025, caz care ar fi fost documentat de Ministerul Sănătății și evaluat de medici specializați.

Vartic a afirmat că, în opinia sa, situația ar fi necesitat o monitorizare medicală mai atentă și intervenții specializate.

Ludmila Vartic, mamă a două fetițe și fostă educatoare la grădinița „Andrieș” din Hâncești, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău.

Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat cazul drept posibil femicid, susținând că femeia ar fi fost victima abuzurilor din partea partenerului său.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată această ipoteză și spun că toate scenariile sunt analizate în cadrul anchetei.

Între timp, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că certificatul de deces al Ludmilei Vartic a fost emis pe 4 martie, la o zi după tragedie, de către Centrul de Medicină Legală. Potrivit documentului, cauza morții este „cădere de la înălțime”.

În paralel, autoritățile verifică și incidentul din noiembrie 2025, când Ludmila Vartic ar fi avut o tentativă de suicid și ar fi fost internată timp de două zile la Spitalul Raional Hâncești.