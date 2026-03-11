Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025

Republica Moldova. Certificatul de deces al educatoarei Ludmila Vartic, femeia din Hîncești care a murit pe 3 martie 2026, a fost emis a doua zi după tragedie, pe 4 martie, de către Centrul de Medicină Legală. Cauza morții a fost stabilită drept cădere de la înălțime, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit oficialului, documentul a fost eliberat personal soțului victimei, care s-a prezentat la instituție cu actele necesare.

„Certificatul de deces a fost eliberat de către medicina legală, personal soțului, care a venit cu buletinul personal și buletinul decedatei. Cauza este în urma precipitării de la înălțime fără alte urme de violență”, a declarat ministrul Emil Ceban.

Ministerul Sănătății s-a autosesizat în acest caz și a cerut explicații instituțiilor responsabile pentru a clarifica toate circumstanțele. În cadrul investigațiilor medico-legale, au fost prelevate probe pentru a verifica dacă în organismul femeii existau medicamente sau substanțe toxice.

„S-au efectuat toate lucrurile necesare, toate expertizele necesare, s-a comunicat direct cu ancheta și organele de urmărire penală. La momentul autopsiei nu a fost depistat nimic în afară de leziunile provocate de cădere”, a adăugat Emil Ceban.

Între timp, autoritățile verifică și o situație din noiembrie 2025, când Ludmila Vartic ar fi avut o tentativă de suicid și ar fi fost internată timp de două zile la Spitalul raional Hîncești.

Potrivit Ministerului Sănătății, cazul nu ar fi fost raportat autorităților conform procedurilor stabilite. Pentru a clarifica circumstanțele, a fost creată o comisie de investigație, iar medicul de gardă și conducerea spitalului au fost audiați.

De asemenea, ministerul ar fi transmis o circulară către toate instituțiile medico-sanitare publice din țară, prin care a reamintit obligația de raportare a unor astfel de cazuri.

Ludmila Vartic, educatoarea din Hîncești care a murit pe 3 martie 2026, a lucrat în ultimele două luni la Grădinița nr. 47 din Chișinău.

Directoarea instituției, Olga Gorceag, spune că femeia părea tot mai îngândurată în ultima perioadă, însă își îndeplinea atribuțiile profesionale fără probleme.

„Ea a activat doar două luni la noi, din ianuarie până la 2 martie. Activitatea ei era profesionistă, cu copiii foarte bine lucra, iubea copiii. O vedeam mai îngândurată, mai tristă, tot timpul o întrebam care este situația, ea zicea că totul este bine. (…)

Nu era divorțată de soț, dar ea a spus că au o perioadă mai tensionată și o să fie până când cu mama și cu sora. Dar divorț nu aveau. Țineau legătura, vorbeau destul de des. Cineva dintre colege o vedea vorbind și spunea că ea zilnic vorbea cu soțul, probabil că o controla”, spune Olga Gorceag.

Directoarea grădiniței spune că a aflat despre tragedie chiar de la soțul femeii, Dumitru Vartic.

„Noi, cunoscând-o responsabilă, când am văzut că dimineață nu s-a prezentat la serviciu, evident că m-am gândit că probabil ceva s-a întâmplat. Numai nu m-am gândit la finalul care a fost. A telefonat-o și o colegă de grupă, am telefonat-o și eu și am văzut că nu răspunde la telefon, i-am scris un mesaj prin Viber. Pe la 15-16 jumătate seara m-a telefonat soțul ei și mi-a dat vestea”.

Potrivit directoarei, femeia locuia în ultima perioadă împreună cu mama și sora sa.

„Când soțul mi-a spus vestea, m-am mirat că el cunoștea că i-am dat mesaj, că i-am scris în dimineața respectivă, adică faptul că el cunoștea tot din telefonul ei. Telefonul ar trebui să fie la soră și la mamă, cu ele locuia. Eu m-am întâlnit și cu mama și cu sora Ludmilei, care mi-au zis că atunci când a venit el, primul lucru ce a făcut – a luat telefonul și gentuța ei”.

Moartea Ludmilei Vartic a stârnit reacții puternice în spațiul public după ce Coaliția Națională „Viața fără Violență” a anunțat că femeia ar fi fost supusă ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești.

Organizația susține că tragedia ar fi fost rezultatul unui abuz continuu, acuzații care sunt analizate în prezent de organele de drept.

Poliția a deschis două procese penale după moartea educatoarei.

Primul este investigat sub aspectul unui posibil suicid, iar al doilea a fost inițiat după apariția informațiilor despre presupusa violență în familie.

Oamenii legii au anunțat că femeia ar fi lăsat un bilet de adio, iar pe corpul acesteia nu au fost depistate urme de moarte violentă. De asemenea, în ultimii cel puțin cinci ani nu a fost înregistrată nicio plângere oficială privind violență în această familie.

Pe 7 martie, Dumitru Vartic a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care deplângea moartea soției sale și cerea „liniște, discreție și înțelegere”. Postarea ar fi fost ștearsă ulterior.

Jurnaliștii TV8 au solicitat o reacție la acuzațiile de abuz, însă până în prezent acesta nu a oferit un răspuns.

Pe 9 martie, Dumitru Vartic a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și din componența Blocului Permanent al formațiunii din raionul Hîncești. Totodată, acesta și-a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești.

Cazul a readus în atenție și noțiunea de femicid, introdusă în legislația Republicii Moldova în vara anului 2024.

Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat, ci și situațiile în care violența continuă, amenințările și abuzul psihologic, combinate cu lipsa protecției instituționale, împing o femeie într-un punct fără ieșire.