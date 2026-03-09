După moartea soției sale, Dumitru Vartic demisionează și este exclus din PAS. Poliția confirmă biletul de adio

Republica Moldova. Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic și soțul Ludmilei Vartic, educatoarea care a murit după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din Chișinău, a depus cerere de demisie din funcția deținută în cadrul Consiliului Raional. Informația a fost confirmată printr-un comunicat al instituției, care precizează că solicitarea a fost înregistrată oficial și urmează să fie examinată conform procedurilor legale și administrative.

Autoritățile raionale nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind motivele demisiei sau termenul în care aceasta va fi supusă votului consilierilor.

Decizia vine la scurt timp după scandalul public declanșat de moartea Ludmilei Vartic, cazul fiind intens discutat în spațiul public și investigat de instituțiile de drept.

În paralel cu demisia din funcția administrativă, Dumitru Vartic a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pe listele căreia fusese ales în funcție. Decizia a fost luată pe 9 martie 2026 în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al organizației teritoriale PAS Hîncești.

Potrivit comunicatului partidului, Vartic a fost exclus și din componența Blocului Permanent al formațiunii din raionul Hîncești, pierzând astfel sprijinul politic de care a beneficiat până acum.

„Organizația Teritorială PAS Hâncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor”, se arată în comunicatul formațiunii.

Reprezentanții partidului au subliniat că vor urmări cu atenție evoluția cazului și că toate deciziile trebuie luate în baza probelor stabilite de anchetă.

„Considerăm esențial ca persoanele responsabile să răspundă în fața legii, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, a menționat partidul.

Între timp, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a inițiat două procese penale pentru a stabili circumstanțele tragediei. Primul dosar este instrumentat la Chișinău și vizează investigarea decesului femeii, iar cel de-al doilea a fost deschis la Hîncești și analizează circumstanțele legate de viața cuplului.

„Pe marginea acestui caz am văzut foarte multe informații în spațiul public. Ar fi bine ca atunci când ne interesează ceva să ne informăm de la autoritățile care cunosc detalii, deoarece au existat foarte multe speculații privind înmormântarea victimei, care nu corespund adevărului. În urma decesului, imediat a fost dispusă și efectuată expertiza medico-legală. Constatările acestei expertize deocamdată nu au ajuns la poliție. În acest caz, trebuie să ținem cont și de starea membrilor familiei, mă refer la mama, sora sau alte persoane care ar putea furniza anumite informații importante”, a specificat Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, verificările efectuate până în prezent arată că, cel puțin până în anul 2019, nu au existat sesizări oficiale la poliție privind acte de violență în familie.

„Nu a existat nicio sesizare ce ar viza elemente de violență în familie sau alte circumstanțe care i-ar fi creat anumite suferințe fizice sau psihice. Vă asigur că se întreprind verificările necesare pentru a investiga toate informațiile care apar în spațiul public. La acest moment, este prematur să vorbim despre statutul procesual al unuia sau altuia, care va fi stabilit doar în comun cu procuratura, după investigarea probelor. Este important să înțelegem că acolo unde o victimă nu vorbește, nu înseamnă că și societatea trebuie să tacă. Este regretabil că nu am fost informați la o etapă incipientă, când am fi putut preveni o astfel de tragedie”, a spus Viorel Cernăuțeanu.

Anchetatorii continuă să adune probe pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Potrivit conducerii IGP, telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului acesteia au fost ridicate de poliție pentru a fi supuse expertizelor.

Totodată, soțul victimei și alte persoane apropiate urmează să fie audiate în cadrul anchetei, însă acest lucru va avea loc după finalizarea unor etape procesuale preliminare.

„Până a fi audiat soțul, este necesar să se discute cu alte persoane pentru a stabili anumite elemente. În prezent, atât telefonul victimei, cât și telefonul soțului sunt în custodia poliției pentru a fi supuse unor expertize. Cu referire la audierea copiilor, aceasta nu poate fi făcută doar de polițiști, este nevoie și de alte servicii de asistență. Pot să vă asigur că urmărirea penală va stabili dacă au existat sau nu elemente de violență în familie, cu determinare la sinucidere. Până atunci, este nevoie ca în cadrul procesului să se acumuleze probatoriul necesar, în baza căruia procurorul va stabili statutul persoanei”, a remarcat Viorel Cernăuțeanu.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că femeia a lăsat o scrisoare de adio, însă conținutul acesteia nu va fi făcut public.

„A fost lăsată o scrisoare, însă nu este cazul să o facem publică. Subiectul este prea sensibil, mai ales că este vorba de doi copii minori. Pe acest caz a fost realizată expertiza medico-legală, care este absolut indicată. Totuși, nu excludem că, în contextul măsurilor procesuale, vor fi efectuate expertize suplimentare, dacă acestea vor fi necesare. La nivel de societate, este nevoie de mai mult efort pentru a preveni fenomenul violenței. Primele semne de violență nu sunt cele fizice, de aceea este foarte important să sesizăm poliția și serviciile sociale, cât mai curând posibil, ca să nu ajungem la cazuri extreme și foarte grave”, a punctat Daniella Misail-Nichitin.

Ludmila Vartic, fostă educatoare la grădinița „Andrieș” din Hîncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie după ce ar fi căzut de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău.

Cazul a provocat un val de reacții în societate, iar mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat tragedia drept posibil caz de femicid, susținând că femeia ar fi fost victima unor abuzuri din partea partenerului.

Potrivit datelor Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, în anul 2025 au fost înregistrate peste 20 de cazuri de femicid în Republica Moldova.