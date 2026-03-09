Scandal după moartea educatoarei din Hîncești. Soțul, vicepreședinte de raion, acuzat că și-ar fi adus amanta în casă. Ce spune Poliția

Republica Molodva. Moartea educatoarei Ludmila Vartic, soția vicepreședintelui raionului Hîncești, continuă să zguduie opinia publică. În timp ce în spațiul public au apărut acuzații și relatări despre presupuse conflicte în familie, Poliția susține că în ultimii ani nu a fost depusă nicio plângere oficială pentru violență în familie. Cu toate acestea, oamenii legii au inițiat proceduri penale și verifică toate informațiile apărute, inclusiv posibile abuzuri.

Inspectoratul General al Poliției afirmă că, potrivit datelor oficiale, Ludmila Vartic sau rudele sale nu au depus plângeri pentru violență în familie în ultimii ani. Informația a fost confirmată pentru presă de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Totuși, șeful IGP a menționat că oamenii legii analizează toate circumstanțele tragediei.

„Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic sau de rudele ei”, a precizat acesta.

Ofițerul de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco, a declarat pentru realitatea că telefoanele Ludmilei Vartic și ale soțului acesteia au fost ridicate de oamenii legii pentru examinare. Ofițerii din Hîncești verifică dacă în familie au existat sau nu episoade de violență.

„A fost pornită o cauză penală în inspectoratul din sectorul Rîșcani. Suplimentar a fost inițiată o procedură la Hîncești pe faptul violenței în familie, urmând a fi verificate toate informațiile apărute în spațiul public. Pentru acumularea probatoriului, atât telefonul victimei, cât și al bărbatului au fost ridicate de poliție. Soțul victimei urmează să fie audiat de oamenii legii în cel mai scurt timp”, a precizat Diana Fetco.

Și reprezentanții Procuraturii au confirmat că au fost inițiate procese penale pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

Potrivit acestora, instituțiile de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Rîșcani din cadrul Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratul de Poliție Hîncești investighează cazul.

„În cadrul acestora urmează a fi efectuat un șir de acțiuni procesuale, iar după acumularea probatoriului necesar va putea fi emisă o soluție pe caz”, au precizat reprezentanții Procuraturii.

Tragedia a stârnit și reacții în spațiul public. Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a ridicat mai multe întrebări legate de procedurile medicale și eliberarea certificatului de deces.

„În legătură cu cazul Ludmila Vartic de la Hîncești am o întrebare - cine a eliberat certificatul de deces și care este cauza lui? Conform ordinelor și regulamentelor interne ale Ministerului Sănătății în circumstanțele date doar Centrul de Medicină Legală este în acest drept. Este relevant ca Ministerul Sănătății să se autosesizeze și să verifice toate procedurile legate de acest caz”, a scris Nemerenco pe Facebook.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața zilei de 3 martie. Femeia, în vârstă de 39 de ani, s-ar fi aruncat de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani. Potrivit informațiilor preliminare, aceasta ar fi lăsat și un mesaj de adio. Autoritățile examinează toate aspectele care ar fi putut determina gestul fatal.

La scurt timp după tragedie, Dumitru Vartic a publicat pe Facebook un mesaj în care vorbea despre durerea pierderii soției sale.

„Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea”, a scris acesta.

Postarea a fost însă ștearsă la scurt timp.

După moartea educatoarei, în spațiul public au apărut numeroase relatări despre situația din familia acesteia.

Potrivit unor apropiați ai familiei, Ludmila Vartic ar fi fost alungată din locuința familiei de către soțul său, iar acesta ar fi adus în casă o altă femeie o profesoară de dans. Femeia s-ar fi refugiat ulterior în apartamentul mamei sale din Chișinău. Aceleași surse afirmă că educatoarei nu i-ar fi fost permis să comunice cu fiicele sale, iar telefoanele acestora ar fi fost luate.

În spațiul public s-a vorbit și despre faptul că profesoara de dans ar fi lucrat anterior în poliție și ar fi fost căsătorită cu un polițist. După divorț, aceasta ar fi demisionat. După izbucnirea scandalului, mai mulți părinți ar fi refuzat să își mai ducă copiii la cursurile de dans organizate de aceasta.

Femeia a venit ulterior cu o reacție pe rețelele sociale, afirmând că a fost condamnată pe nedrept de societate.

Tragedia a generat reacții și în mediul politic. Președinta Consiliului Raional Hîncești, Nicoleta Moroșanu, a cerut demisia vicepreședintelui raionului, Dumitru Vartic, în contextul circumstanțelor tragice și al acuzațiilor apărute în spațiul public.

Și vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a solicitat ca acesta să demisioneze din Partidul Acțiune și Solidaritate.

„Această tragedie cutremurătoare ne îndurerează pe toți, iar multe detalii și acuzații apar prea târziu, când o viață nu mai poate fi salvată”, a declarat aceasta.

Organizațiile care apără drepturile femeilor s-au autosesizat în acest caz și au cerut o investigație amplă.

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie a transmis solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

ONG-urile cer informații despre modul în care au intervenit instituțiile statului și dacă existau semne care ar fi putut preveni această tragedie. În urma tragediei, două fetițe au rămas fără mamă.