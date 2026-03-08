Moartea unei femei de 39 de ani provoacă scandal public. Se cere demisia unui vicepreședinte de raion

Republica Moldova. S-ar fi aruncat în gol din cauza soțului și a lăsat orfane două fete. E vorba de o femeie de 39 de ani din municipiul Hîncești. Tragedia a declanșat un val de reacții și controverse în spațiul public, după ce în mediul online au apărut mai multe acuzații legate de situația familială a acesteia. În acest context, președinta Consiliului Raional Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a cerut demisia vicepreședintelui raionului responsabil de domeniul agricol, Dumitru Vartic, ales pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate.

Solicitarea vine după ce soția acestuia, Ludmila Vartic, ar fi căzut de la înălțime în municipiul Chișinău. Circumstanțele exacte ale tragediei nu au fost confirmate oficial, însă cazul a generat numeroase reacții și întrebări în spațiul public.

Ludmila Vartic avea 39 de ani și era mamă a două fete minore. Ea activase ca educatoare la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș” din municipiul Hîncești, însă, potrivit unor persoane apropiate familiei, femeia își dăduse recent demisia din funcția pe care o ocupa.

Mai multe postări publicate pe rețelele sociale susțin că femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă în plan personal și că ar fi încercat să solicite ajutor din partea instituțiilor. Totuși, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.

În mediul online au apărut și acuzații potrivit cărora femeii i s-ar fi interzis să își vadă copiii, iar conflictul familial ar fi escaladat în ultimele luni. Aceste afirmații provin din relatările unor persoane care afirmă că au cunoscut familia.

Tragedia a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde persoane care susțin că au cunoscut-o pe Ludmila Vartic și-au exprimat indignarea și au cerut clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Unii internauți au criticat comportamentul persoanelor aflate în funcții publice și au subliniat că acestea ar trebui să fie exemple de responsabilitate și integritate în societate.

De asemenea, în mediul online au fost publicate mai multe mesaje în care oamenii cer ca instituțiile statului să analizeze cu atenție cazul și să ofere explicații publice.

Doina Gherman a anunțat că Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și în Familie a transmis solicitări oficiale către mai multe instituții pentru a clarifica circumstanțele acestui caz și modul în care au intervenit autoritățile responsabile.

Printre instituțiile sesizate se numără Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, inclusiv Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud‑Vest, dar și Procuratura Generală a Republicii Moldova.

De asemenea, solicitări au fost transmise către Primăria Municipiului Hîncești, precum și către preturile sectoarelor Botanica și Râșcani din municipiul Chișinău.

În acest context, a fost solicitată demisia lui Dumitru Vartic din funcțiile politice și de demnitate publică pe care le deține, atât din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, cât și din cadrul Consiliului Raional Hîncești.

Reprezentanții instituțiilor implicate au subliniat că orice formă de violență împotriva femeilor trebuie condamnată și investigată cu maximă seriozitate, iar toate circumstanțele acestui caz urmează să fie analizate pentru a stabili responsabilitățile, dacă acestea vor fi confirmate de autoritățile competente.