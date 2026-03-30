Moartea Ludmilei Vartic: Expertiza indică o cădere de la înălțime, ancheta continuă cu noi probe și posibila exhumare

Republica Moldova. Moartea educatoarei de la Hîncești, Ludmila Vartic, femeia de 38 de ani găsită fără viață în sectorul Râșcani al capitalei, rămâne în centrul unei anchete ample, în care procurorii și poliția încearcă să stabilească cu exactitate toate circumstanțele tragediei, pe fondul suspiciunilor de violență în familie și al presiunii publice pentru clarificarea cazului.

Raportul de expertiză medico-legală confirmă că decesul a survenit în urma unei căderi de la înălțime, însă investigațiile continuă prin acumularea unui ansamblu complex de probe, inclusiv expertize tehnice, psihologice și posibila exhumare a cadavrului.

„Leziunile depistate sunt caracteristice căderii de la înălțime, care au fost produse intravital și simultan, având legătură cauzală cu survenirea decesului victimei”, informează Procuratura Generală (PG), cu referire la raportul medicilor legiști.

Potrivit procurorilor, în cadrul urmăririi penale pe marginea cazului Ludmilei Vartic, soția fostului vicepreședinte al raionului Hâncești care s-ar fi sinucis urmare a pretinsei violențe în familie la care ar fi fost supusă ani la rând, au fost audiați mai mulți martori, au fost ridicate obiecte și documente, precum și efectuate cercetări suplimentare la fața locului.

Concomitent, au fost dispuse expertizele grafologice, grafoscopice, fizico-tehnice, precum și expertiza informațională a telefoanelor mobile ale victimei, soțului acesteia, Dumitru Vartic, care este bănuit în dosarul penal, și ale martorilor.

„După acumularea probelor necesare, va fi dispusă expertiza psihologico-psihiatrică... post-mortem în privința victimei. Procurorii au elaborat planul de acțiuni specific acestor categorii de crime, inclusiv ținând cont de rigorile stabilite de practica Curții Europene a Drepturilor Omului”, mai comunică PG.

Directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței, Viorica Țîmbălari, a anunțat că avocata mamei Ludmilei Vartic a depus deja o cerere pentru exhumarea cadavrului.

„Vreau să vă anunț că, prin intermediul avocatei, a fost depusă și o cerere pentru exhumarea cadavrului, la solicitarea mamei Ludmilei, pentru că din momentul în care s-a întâmplat tragedia au apărut mai multe informații care trebuie fie să se confirme, fie să se infirme. O eventuală expertiză mai detaliată este binevenită, atât pentru clarificare, ca să se facă dreptate, cât și pentru opinia publică”, a declarat Viorica Țîmbălari.

Potrivit acesteia, este necesară și o expertiză psihologică post-mortem, inclusiv cu implicarea unor experți din afara țării, pentru a evalua dacă victima ar fi fost supusă violenței psihologice și dacă aceasta a contribuit la „deznodământul tragic”.

Stabilirea circumstanțelor morții Ludmilei Vartic nu se va baza exclusiv pe declarațiile martorilor, ci pe un ansamblu de probe, inclusiv expertize medico-legale, tehnice și psihologice, fiind luată în calcul și dispunerea unei expertize post-mortem, susține șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

„Nu doar declarațiile martorilor vor avea o pondere decisivă în acest proces. Sunt și expertizele care au fost dispuse, inclusiv cele ale telefoanelor și ale scrisorilor, iar, bineînțeles, va fi, cred că, dispusă și expertiza post-mortem a persoanei. Toate acestea vor constitui un ansamblu de probe care va determina acțiunile ulterioare. Este important ca fiecare pas să fie făcut, în primul rând, cu corectitudine și precizie, pentru a evita greșeli în anumite etape ale procesului, astfel încât calificarea juridică să fie una justă și să nu fie periclitat mersul anchetei”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Amintim că Ludmila Vartic, în vârstă de 38 de ani, mamă a doi copii și educatoare de profesie, a fost găsită fără viață lângă un bloc din sectorul Râșcani al capitalei la începutul lunii martie. Potrivit datelor preliminare, aceasta ar fi căzut de la înălțime și ar fi lăsat un bilet de adio, iar medicul legist nu a constatat semne de violență pe corp.

Cazul a generat reacții în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile femeilor au cerut o anchetă amplă, inclusiv asupra modului de intervenție a instituțiilor responsabile. În același timp, pe rețelele sociale au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi fost agresată de soțul său.

La scurt timp după ce cazul a devenit public, soțul victimei, Dumitru Vartic, a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Acesta a fost exclus și din Partidul Acțiune și Solidaritate. El are calitatea de bănuit în ancheta care investighează decesul soției sale.

Pe de altă parte, Vartic respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi exercitat violență asupra soției și susține că tragedia ar fi fost precedată de probleme grave de sănătate și episoade depresive ale femeii.