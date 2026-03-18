Directorul Spitalului Raional Hîncești demisionează după decesul educatoarei Ludmilei Vartic

Republica Moldova. Cazul care a zguduit opinia publică din Republica Moldova produce efecte directe în sistemul medical. Directorul Spitalului raional din Hâncești, Petru Ciubotaru, a demisionat, după ce o anchetă internă a scoa la iveală că instituția nu a raportat către instituțiile de drept internarea anterioară a Ludmilei Vartic. Ministrul Sănătății susține că funcționarul a admis încălcarea și și-a asumat responsabilitatea pentru această omisiune.

Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, în cadrul anchetei interne, directorul spitalului ar fi recunoscut că nu a informat organele de drept despre internarea educatoarei Ludmila Vartic în noiembrie 2025.

„Pacienta s-a aflat două zile în spital, familia a rugat să nu comunice și nu au comunicat la poliție, la procuratură, noi am emis ordin de anchetă, el în timpul anchetei a recunoscut această vină. Conform prevederilor, orice caz când apare în secția de internare se raportează la cel mai aproape sector de poliție”, a declarat Emil Ceban.

Poliția din Hâncești investighează în prezent informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora educatoarea nu ar fi avut o tentativă de suicid anterior, ci ar fi ajuns la spital în urma unor agresiuni. Reprezentanții poliției au declarat că aceste informații sunt în curs de verificare.

În același timp, Petru Ciubotaru a respins anterior acuzațiile și le-a calificat drept false.

Directorul spitalului a menționat că instituția dispune de un sistem electronic de evidență, iar un caz cu leziuni nu ar fi putut rămâne neînregistrat.

Conform explicațiilor oferite de acesta, singura adresare ar fi avut loc pe 5 noiembrie, când pacienta a acuzat o posibilă intoxicație cu pastile. Situația ar fi fost tratată drept un conflict de muncă, fără sesizarea altor instituții, în lipsa acordului pacientei. Totodată, el a subliniat că femeia era conștientă, în stare generală satisfăcătoare, iar pe corpul acesteia nu ar fi fost observate vânătăi.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că ancheta este în plină desfășurare, iar până în prezent au fost audiate peste 30 de persoane.

„În acest caz, absolut toate persoanele și instituțiile care pot oferi detalii pentru a avea o investigație cât mai eficientă au fost audiați. Până la moment, noi vorbim de peste 30 de persoane audiate de către poliție”, a spus Daniella Misail-Nichitin, după ședința de miercuri, 18 martie, de Guvern.

Potrivit oficialei, copiii Ludmilei Vartic au fost audiați în condiții speciale, pentru a fi protejați și pentru a evita retraumatizarea. În aceleași condiții a fost audiată și mama femeii.

Ministra a mai anunțat că dosarul a fost transferat de la Hâncești și va fi investigat în continuare la Chișinău.

„Ca și element de noutate pe acest caz, țin să menționez că cauza penală a fost transferată de la Hâncești și urmează a fi examinată sub conducerea Procuraturii sectorului Râșcani din municipiul Chișinău”, a precizat Daniella Misail-Nichitin.

Aceasta a făcut apel la prudență în comentarea publică a cazului, menționând că sunt în desfășurare expertize complexe, inclusiv asupra telefoanelor mobile și a conversațiilor. Totodată, ministra a cerut să nu fie răspândite informații false, având în vedere că în acest caz sunt implicați și copii.

Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la etajul unui bloc de locuit din Capitală. Ulterior, soțul său a fost acuzat public de violență în familie, iar Poliția a inițiat investigații pentru a stabili dacă au existat agresiuni.

Bărbatul este vicepreședintele Consiliului raional Hîncești și a fost membru PAS. Pe 9 martie, el a fost exclus din formațiune, iar câteva zile mai târziu și-a dat demisia din funcția publică.

Ulterior, mama și sora Ludmilei Vartic au făcut declarații despre relația acesteia cu soțul. Femeile au susținut că, încă de la începutul relației, bărbatul ar fi manifestat un comportament posesiv și ar fi încercat să o controleze.