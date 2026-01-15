Radu Miruță primește atribuții extinse în Guvern. Ce ministere va coordonare

Premierul Ilie Bolojan a stabilit, joi, printr-o decizie oficială, atribuțiile care revin vicepremierului Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale, în vederea asigurării îndeplinirii priorităților majore din programul de guvernare. Decizia a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, vicepremierul Radu Miruță va avea atribuții de avizare a proiectelor de acte normative cu impact bugetar elaborate de mai multe ministere.

Este vorba despre proiectele inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În același timp, decizia prevede că vicepremierul Radu Miruță va asigura coordonarea politică a patru ministere din cadrul Guvernului.

Acestea sunt Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Atribuțiile sunt stabilite în scopul asigurării implementării priorităților majore asumate prin programul de guvernare.