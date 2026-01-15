Amănunte neștiute despre noul ordin de ministru prin care tinerii români se pot înrola în armată

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că legea armatei voluntare a intrat deja în vigoare și că aplicarea ei efectivă va începe chiar în acest an, odată cu emiterea unui ordin de ministru care va stabili cadrul concret de funcționare.

Potrivit acestuia, prima etapă a programului va include aproximativ 1.000 de militari voluntari, iar înscrierile sunt programate să înceapă în lunile februarie sau martie.

Declarațiile au fost făcute într-o intervenție televizată, în care ministrul a explicat atât obiectivele programului, cât și modificările legislative recente care vizează pregătirea populației pentru apărare.

Ministrul Apărării a precizat că, deși legea este deja în vigoare, aplicarea ei practică necesită un ordin de ministru care să reglementeze detaliile operaționale. Acesta va stabili unitățile militare în care vor fi repartizați voluntarii, structurile care îi vor primi și calendarul exact al pregătirii.

„Anul ăsta, chiar la început de an. Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze în ce unităţi, unde se duc oamenii ăştia. Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit ministrului, zona militară a ministerului urmează să propună până la finalul săptămânii mecanismul complet de implementare, inclusiv logistica necesară.

Radu Miruță a explicat că una dintre motivațiile principale ale noii legi este numărul redus de rezerviști voluntari din prezent. „Fără această lege, România are în jur de 3.500 de rezerviști voluntari, ceea ce e destul de puțin”, a afirmat ministrul.

Prin noul program, Ministerul Apărării urmărește extinderea bazei de personal instruit, într-un context regional marcat de tensiuni de securitate și de războiul din Ucraina.

Legea armatei voluntare permite cetățenilor români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, să participe, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni.

Ministrul Apărării a explicat ce presupune acest program și ce beneficii financiare oferă. „Propunem prin această lege ca cei care se înscriu, între 18 şi 35 de ani, să facă o pregătire de 4 luni de zile, după care să primească contravaloarea a 3 salarii medii pe economie. 27.000 de lei primesc după aceste 4 luni”, a declarat Radu Miruță.

În forma finală a legii, indemnizația este estimată la aproximativ 26.000–27.000 de lei, în funcție de valoarea salariului mediu.

Ministrul Apărării a detaliat și opțiunile pe care le vor avea participanții după finalizarea celor patru luni de pregătire militară. Potrivit acestuia, voluntarii pot alege să rămână în sistem ca soldați plătiți, să continue pregătirea într-o școală militară sau să intre în categoria rezerviștilor voluntari.

„Fie să rămână în sistem, ca militari plătiţi, soldaţi plătiţi, fie să se ducă la o şcoală de pregătire în continuare, poate unii îşi găsesc vocaţia, le-a plăcut ce au văzut acolo şi vor să-şi continue cariera. Fie să rămână în acea categorie de rezervişti voluntari ai Armatei Române”, a spus ministrul.

Rezerviștii voluntari pot fi mobilizați ulterior, în funcție de nevoile Armatei Române.

Radu Miruță a precizat că programul va avea și o componentă de testare, atât din punct de vedere al interesului tinerilor, cât și al impactului bugetar. „Vom porni, probabil, prin februarie-martie. Vor începe înscrierile și pregătirile. Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri, adică se ocupă toate cele 1.000 de locuri”, a explicat ministrul.

Acesta a subliniat că programul trebuie adaptat în timp, în funcție de resursele financiare disponibile, având în vedere costurile legate de indemnizații, cazare, hrană și logistică pe perioada pregătirii.

Radu Miruță a comentat și informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora rezerviștii aflați în afara țării ar trebui să se întoarcă în România în termen de 15 zile în caz de conflict armat. Ministrul a confirmat că această obligație există, dar se aplică doar rezerviștilor operaționali.

„E o informaţie adevărată. Vă spun cu siguranţă că se aplică ceea ce înseamnă rezervist operaţional, care sunt oameni care au făcut armata şi care au obligaţia, conform Legii 44, în caz de război, să vină în 15 zile în România”, a declarat Miruță.

Cadrul legal al pregătirii populației pentru apărare a fost modificat recent prin intrarea în vigoare, la 12 ianuarie, a Legea 5/2026, care a adus schimbări importante Legii 446/2006.

Noua legislație redefinește noțiunea de concentrare, incluzând explicit chemarea rezerviștilor voluntari și a celor din rezerva operațională pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace, precum și în situații de urgență, asediu sau război.

Modificările legislative permit acum, în mod explicit, ca rezerviștii și rezerviștii voluntari să fie concentrați sau mobilizați pentru instruire pe perioade determinate, inclusiv pe timp de pace. În cazul rezerviștilor din rezerva operațională, instruirea anuală poate dura până la 15 zile calendaristice.

În toate aceste situații, rezerviștii sunt încadrați în funcții din structurile militare și beneficiază de drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcțiile respective.