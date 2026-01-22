Piața muncii din România, sub presiunea restructurărilor accelerate. Recrutor: Nicio profesie nu e la adăpost

Piața muncii din România se pregătește pentru un an dificil. Valul de concedieri continuă, iar impactul se resimte în special în rândul angajaților entry-level din IT, call-center, servicii administrative și industria auto. Companiile prioritizează reducerea costurilor și automatizarea proceselor, iar inteligența artificială accelerează eliminarea unor posturi, spune Andreea Nichifor, reprezentant Bismutika HR.

Anul trecut, firmele locale și multinaționalele au concediat aproape 12.000 de angajați, de două ori mai mulți decât în 2024. Acest ritm arată că 2026 va aduce concedieri masive, în special în rândul celor aflați la început de carieră.

În IT, de exemplu, angajările au scăzut cu 20% în 2025, un declin de două ori mai mare decât media pieței, ceea ce indică o corecție majoră față de perioada de creștere accelerată din anii anteriori.

„Dezvoltarea AI-ului o să afecteze multe joburi din zona de entry-level. În sfera IT, valul de restructurări a început de aproape doi ani. Tot mai mulți din domeniu își întâmpină probleme în a-și găsi un loc de muncă. În trecut, IT-iștii programatori își găseau cel mai ușor un job, însă acum nu mai sunt răsfățații pieței”, ne-a spus Andreea Nichifor, reprezentant Bismutika HR.

Domeniul IT și industria auto sunt în fruntea restructurărilor. Companii mari precum Oracle și Tremend au anunțat deja concedieri, iar schimbările fiscale și presiunea globală asupra costurilor accelerază această tendință.

„Sunt mulți oameni din diferite domenii care își caută un loc de muncă, dar aici intervine un alt aspect: multe companii și-au regândit abordarea după câțiva ani buni de la pandemie și au început să facă un pas înapoi privind munca remote și alte beneficii pe care le aveau angajații”, a adăugat specialistul în recrutare.

Call-center-urile și hub-urile de tip shared services urmează acest trend. Anumite activități ar putea fi externalizate în Asia sau preluate de sisteme automatizate, afectând zeci de mii de angajați din finanțe, HR și suport clienți. Aceasta reflectă o tendință globală: corporațiile reduc costurile prin relocarea sau automatizarea activităților repetitive. Sectorul retail și serviciile administrative nu sunt ocolite de restructurări. Angajații vor fi nevoiți să preia sarcini duble, iar presiunea pe performanță va crește.

În lipsa creșterilor salariale și cu riscul concedierilor, mulți lucrători vor fi nevoiți să se adapteze rapid noilor cerințe.

În acest context, adaptabilitatea și competențele digitale devin esențiale pentru tinerii aflați la început de carieră. Angajații trebuie să se pregătească pentru schimbări rapide, să-și dezvolte abilități în automatizare și IA și să fie deschiși la relocări sau schimbări de domeniu.

„Inteligența artificială a venit să răspundă unei penurii constante de personal. Există de câțiva ani un deficit constant de personal, lucru care a devenit foarte vizibil, mai ales odată cu forța de muncă asiatică adusă în țară. Sunt anumite joburi care nu au mai fost așa de bine acoperite. De exemplu, să găsești un sudor era perlă rară, pentru că cei care erau cândva s-au pensionat, iar alții nu mai vin. Cumva, s-a schimbat și mentalitatea la nivel de așteptări vizavi de profesii. Sunt mulți tineri care intră în zona influencerilor și a creatorilor de conținut, căutând o muncă ușoară”, a explicat Andreea Nichifor.

Potrivit acesteia, joburile umane ar putea fi amenințate în viitor dacă munca automatizată nu este integrată responsabil în companii. Ea subliniază că, în contextul declinului demografic, situațiile dramatice pot fi evitate doar prin politici clare la nivel corporativ.

„Vizavi de problema legată de AI, pe viitor o să ajungem în situația în care joburile umane vor fi în pericol dacă nu se compozitează în companie această muncă automatizată, pentru că noi suntem și într-un declin demografic și vom ajunge în niște situații dramatice dacă nu este luat în calcul acest aspect. Trebuie să fie propus, așa cum este cu sistemul de muncă pentru persoanele cu handicap, să se propună la nivel de companii ca numai un anumit procent din muncă și joburile disponibile într-o organigramă să fie acoperite de AI. Pentru că dacă nu se vor lua aceste măsuri și se va lăsa piața să se reglementeze singură, ar putea fi niște probleme legate de această acoperire. Nicio profesie nu este la adăpost”, a încheiat specialistul în recrutare.