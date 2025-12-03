Recrutarea în era AI. Cum va arăta piața muncii în 2026 și de ce cresc așteptările angajatorilor

Anul 2026 aduce pe piața muncii provocări semnificative, atât pentru angajatori, cât și pentru candidați. Tehnologia, schimbările demografice și reglementările recente impun noi reguli în recrutare, iar așteptările angajatorilor au crescut considerabil. Cristina Vajda, manager al agenției de recrutare Dala HR, spune că temerile legate de impactul inteligenței artificiale sunt tot mai mari în acest sector. De asemenea, obligativitatea introducerii grilelor salariale reprezintă o altă provocare pentru angajatori.

Potrivit acesteia, cea mai mare provocare pentru recruteri constă în medierea relației dintre angajator și viitorul angajat, întrucât termenii angajării se negociază de ambele părți. În trecut, angajații acceptau cu ușurință condițiile impuse de angajatori, fără a solicita beneficii suplimentare sau ajustări salariale.

Astăzi însă, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Candidații sunt mult mai atenți la pachetul complet oferit, inclusiv la bonusuri, flexibilitate sau oportunități de dezvoltare profesională, iar negocierile devin un proces complex.

Totodată, obligativitatea de a publica grilele salariale va reprezenta o provocare majoră pe piața muncii, deoarece, potrivit datelor Dala HR, peste 70% dintre companiile cu care colaborează agenția nu sunt dispuse să își dezvăluie salariile în mod public.

Cristina Vajda mai spune că, în România, schimbările generate de inteligența artificială, în special în domeniul producției, nu se vor implementa peste noapte. Potrivit managerului în recrutare, este nevoie de timp pentru ca aceste tehnologii să fie aplicate în companii.

Potrivit agenției de recrutare, companiile angajează tot mai des pe baza competențelor concrete — atât abilități tehnice, cât și soft‑skills precum adaptabilitate, comunicare, cooperare sau rezolvarea de probleme — și nu doar pe baza diplomei sau a CV-ului. Firmele își doresc candidați calificați, serioși și implicați.

Deși sfârșitul de an aduce, de regulă, o încetinire a proceselor de angajare, agenția estimează că anul 2026 va începe într-un ritm alert.

Pe final de an, oportunitățile de angajare există atât în Capitală, cât și pe plan local. În Brașov, cele mai căutate poziții sunt: operator CNC, inginer electronist, ambalator, medic stomatolog, manipulant marfă, arată agenția de recrutare.

Dacă ne raportăm la posturile pe care Dala HR le oferă în această perioadă candidaților aflați în căutarea unui loc de muncă, acestea sunt: operator CNC, inginer electronist, ambalator, medic stomatolog, manipulant marfă etc. Astfel, acoperim în special zona de producție, atât pe poziții de entry level, cât și pe posturi de management", a încheiat Cristina Vajda.