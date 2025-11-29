Economie Exclusiv

Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase

Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoaseRecrutare. Sursa foto: Freepik
Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce o creștere semnificativă a cererii de personal în mai multe domenii, cu precădere în HoReCa și în sectorul serviciilor. Hotelurile, restaurantele și localurile din stațiuni se pregătesc pentru sezonul de vârf și caută angajați calificați, dar și personal auxiliar pentru a face față fluxului crescut de clienți. Cristina Vajda, reprezentanta agenției de recrutare Dala HR, a explicat pentru EVZ că a existat o cerere considerabilă în zonele turistice.

Se caută angajați în sectorul HoReCa. Perioada Sărbătorilor de iarnă, una dintre cele mai profitabile pentru an

În Brașov, de exemplu, cererea pe zona HoReCa a fost foarte ridicată în ultimele luni. Reprezentanta agenției de recrutare spune că, în orașele turistice, recrutarea nu se oprește niciodată. Având în vedere că volumul de muncă este semnificativ de Crăciun și Revelion, hotelierii caută angajați din timp.

„În județul Brașov a existat cerere mare pe zona de HoReCa. În prezent, am putea spune că recrutarea a luat o mică pauză. Recent s-a redeschis și un restaurant cunoscut de pe Tâmpa, după 30 de ani de la închidere, și a fost nevoie de angajați. Oricum, în Brașov, fiind oraș turistic, tot timpul se caută angajați în acest domeniu, inclusiv în sezonul cald”, ne-a spus Cristina Vajda.

Ce salarii se oferă în domeniu. Ospătarii, la mare căutare

Conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare, un bucătar angajat la un hotel din Bușteni poate câștiga aproximativ 1.800 de euro pe lună, iar suma crește în funcție de experiență și de volumul de responsabilități. Angajatorii caută personal calificat, în special în perioada sezonului de iarnă, când gradul de ocupare a unităților de cazare este ridicat.

bucatar

bucatar. Sursa foto: Freepik

Și posturile de cameristă sunt bine plătite în stațiunile turistice. O ofertă recentă arată că salariul poate ajunge la 4.500 de lei lunar. Reprezentanții agențiilor de recrutare spun că aceste poziții sunt foarte solicitate în contextul fluxului crescut de turiști, iar unitățile de cazare preferă să ofere pachete salariale competitive pentru a atrage personal stabil.

O unitate de cazare din Predeal caută în prezent ospătari, iar salariile pornesc de la 3.500 de lei. Pe lângă venitul fix, multe locații oferă și bonusuri, tips sau alte beneficii sezoniere, ceea ce poate crește semnificativ veniturile lunare.

Se caută angajați și în sectorul serviciilor

Sectorul serviciilor este la fel de activ în această perioadă. Magazinele, centrele comerciale, firmele de curierat și agențiile de turism angajează personal pentru a face față fluxului intens de clienți. În plus, companiile care organizează evenimente private sau corporate caută personal pentru decor, logistică, divertisment și catering.

