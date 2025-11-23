Firmele de curățenie dau lovitura înainte de Sărbători. Cât trebuie să plătești pentru a avea casa curată

Pregătirea casei pentru Sărbători vine la pachet cu un efort considerabil. Dincolo de decorațiuni și cumpărături, curățenia generală reprezintă o adevărată provocare, mai ales atunci când timpul liber este limitat și programul de lucru este încărcat. În acest context, tot mai multe persoane aleg să apeleze la firme specializate pentru curățenia de Sărbători.

Conform anunțurilor publicate pe internet, tariful pentru o curățenie generală înainte de Sărbători variază între 15 și 18 lei pe metru pătrat, în funcție de suprafața locuinței și de complexitatea serviciilor solicitate.

Aceasta include curățarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor, spălarea geamurilor, lustruirea mobilierului și, în unele cazuri, tratamente speciale pentru tapițerii sau covoare.

Astfel, pentru un apartament de 80 de metri pătrați, costul total poate ajunge între 1.200 și 1.440 de lei.

După finalizarea lucrărilor de renovare, locuința arată ca un șantier. Praful, vopseaua, adezivii și resturile de materiale fac ca spațiul să fie aproape imposibil de folosit fără o curățenie temeinică. Curățenia după renovare presupune spălarea ferestrelor și a pardoselilor, ștergerea prafului de pe toate suprafețele și eliminarea resturilor de construcție.

Prețurile pentru curățenia de după renovare, prețurile variază între 15 și 25 de lei pe metru pătrat, în funcție de suprafața locuinței și de gradul de murdărie. Pentru garsoniere sau apartamente mici, costul total poate începe de la 350–400 de lei, iar pentru locuințe mai mari sau case, poate depăși 1.000 de lei.

Având în vedere costurile familii care preferă să împartă sarcinile și să facă pe cont propriu curățenia. Alegerea depinde, în mare măsură, de prioritățile fiecărei familii: timp liber, confort și siguranță în igienă versus economisirea banilor. Există și familii care apelează la persoane fizice care oferă astfel se servicii. În București, prețul pentru o oră de curățenie pornește de la 25 de lei pe oră.