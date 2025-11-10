Au început țepele la cazare de Sărbători. Val de anunțuri fictive pe internet. Cum le recunoști

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii care nu și-au rezervat din timp locurile pentru Crăciun sau Revelion pot deveni ținta escrocilor. Aceștia profită de valul de cereri venite din partea turiștilor care vor să își petreacă sărbătorile la munte și publică zeci de anunțuri fictive pe internet. Proprietara unei cabane din Maramureș a povestit pe Tik Tok că escrocii i-au preluat pozele de pe Facebook și au creat anunțuri false, pretinzând că unitatea sa ar fi disponibilă de Revelion.

Proprietara cabanei i-a îndemnat pe turiști să fie prudenți atunci când fac rezervări pentru Sărbători, menționând că există riscul ca aceștia să devină victimele unor înșelătorii. Ea a explicat că escrocii preiau poze și informații de pe profiluri reale și creează anunțuri false de închiriere.

„Aveți mare grijă de la cine închiriați cabane de sărbători. Noi am pățit-o. Au preluat poze de pe profilul nostru de Facebook și au creat anunț că ar fi disponibilă de Revelion. Cabana noastră nu mai e disponibilă de Revelion. Informați-vă înainte să rezervați, că s-ar putea să rămâneți fără cazare de Anul Nou și cu banii luați”, a spus ea.

Turiștii trebuie să verifice cu atenție datele de contact ale vânzătorului și să folosească doar mesageria oficială a platformei, evitând discuțiile prin WhatsApp sau e-mail. Fotografiile locațiilor trebuie analizate și, dacă este nevoie, verificate prin Google pentru a confirma autenticitatea acestora.

Prețul este un alt indicator important: o ofertă neobișnuit de ieftină sau solicitarea unui avans exagerat ar trebui să ridice semne de întrebare. Înainte de a plăti, este esențial să compari prețurile cu alte unități similare.

De asemenea, turiștii ar trebui să solicite cât mai multe detalii despre cazare și să ceară confirmări scrise ale rezervării, inclusiv facturi sau contracte, dacă este posibil. Evitarea plăților în avans integral și folosirea unor metode de plată sigure, care permit contestarea tranzacției, sunt pași esențiali pentru protecția financiară.

În plus, este recomandat să cauți recenzii ale locației și ale proprietarului sau să contactezi direct unitatea de cazare prin canale oficiale pentru a confirma disponibilitatea.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca, înainte de a introduce informațiile personale pe un site web, să verificați autenticitatea acestuia. Asigurați-vă că adresa URL începe cu „https” și că în bara de adrese apare simbolul lacătului. Totodată, este indicat să consultați recenziile site-ului pe internet pentru a vedea dacă alți utilizatori au avut experiențe pozitive sau negative.

De asemenea, turiștii sunt îndemnați să apeleze la o agenție de turism de încredere.

„Când vă planificați vacanța, este important să alegeți o agenție de turism de încredere şi cu o reputație bună. Puteți cere recomandări de la prieteni sau familie sau puteți căuta pe internet agenții cu recenzii pozitive. Asigurați-vă că agenția este licențiată şi că are o prezență online solidă. Informați-vă din mai multe surse, de preferat altele decât cele de pe site-urile proprii ale agențiilor”, arată DNSC, conform unui comunicat disponibil pe site-ul Poliției Române.

Experții în securitate cibernetică avertizează că „ofertele care par prea atractive pentru a fi adevărate pot ascunde tentative de fraudă”. Infractorii cibernetici folosesc astfel de oferte pentru a atrage victimele și a le fura banii sau informațiile personale. Este important să fiți sceptici față de anunțuri care promit cazare de lux la prețuri extrem de mici sau excursii gratuite.

Specialiștii recomandă evitarea accesării link-urilor primite din surse necunoscute, fie prin e-mail, SMS, rețele sociale sau aplicații de chat (WhatsApp, Signal, Telegram etc.), precum și necompletarea datelor personale sau bancare pe astfel de platforme.

„Când faceți rezervări online, utilizați o metodă de plată sigură. Asigurați-vă că aveți activată autentificarea în doi pași prin utilizarea a două elemente din următoarele categorii: ceva ce cunoști (codul PIN, parola), ceva ce deții (telefonul mobil, verificat prin parola transmisă prin SMS) și ceva ce îți aparține (amprenta, recunoașterea facială)”, mai arată DNSC.