Escrocherie sentimentală. Cum a reușit un român să obțină 280.000 de dolari de la o femeie din SUA

O nouă înșelătorie. Un bărbat din Sălaj este cercetat penal după ce ar fi înșelat o femeie din Statele Unite, convingând-o, printr-o relație online, să îi trimită sume uriașe de bani. Potrivit autorităților, prejudiciul depășește 280.000 de dolari, iar cazul scoate la iveală un nou tip de escrocherie sentimentală care se extinde tot mai mult în mediul digital.

Ancheta polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sălaj, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, arată că între anii 2021 și 2024, românul ar fi întreținut o relație virtuală cu o femeie din SUA.

În tot acest timp, i-ar fi oferit informații false și povești atent construite pentru a-i câștiga încrederea. Sub pretextul unor probleme personale sau planuri comune de viitor, bărbatul ar fi determinat-o să trimită, în repetate rânduri, sume considerabile de bani.

Cercetările arată că femeia a efectuat numeroase transferuri bancare, în total peste 283.000 de dolari, convinși că sprijină o persoană cu intenții sincere. Totul s-a bazat pe un amestec de afecțiune simulată, manipulare emoțională și minciuni financiare bine puse la punct.

Documente false și promisiuni inventate

Pentru a da greutate poveștii sale și a păstra aparența de seriozitate, suspectul ar fi falsificat mai multe documente, inclusiv extrase de cont bancar. Acestea erau trimise victimei ca dovadă a unei situații financiare solide, care îi garanta că banii împrumutați urmau să fie restituiți. În realitate, totul era o farsă menită să mențină iluzia unei relații autentice.

Metoda, cunoscută în mediul online sub denumirea de „romance scam”, implică tocmai exploatarea emoțiilor persoanei țintite. Escrocul construiește o identitate falsă, petrece luni sau chiar ani câștigând încrederea victimei, apoi începe să ceară ajutor financiar sub diverse pretexte.

Percheziții la escrocul din Sălaj

Polițiștii au descins la locuința bărbatului din Sălaj, unde au efectuat o percheziție domiciliară. Au fost ridicate documente, înscrisuri și dispozitive electronice considerate relevante pentru anchetă. Surse apropiate investigației spun că materialele analizate confirmă suspiciunile legate de folosirea de acte falsificate și de manipularea emoțională a victimei.

După percheziție, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților pentru stabilirea măsurilor legale. Autoritățile atrag atenția că astfel de cazuri sunt tot mai frecvente, mai ales în contextul în care rețelele sociale și platformele de dating oferă anonimatul perfect pentru cei care își propun să exploateze sentimentele altora în scopuri financiare.

