1 Mai la mare. Cât vor plăti turiștii pentru un sejur prelungit pe litoral

Ziua de 1 Mai este dedicată muncitorilor și drepturilor acestora, fiind marcată în România prin zi liberă de la stat, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Muncii. În 2026, această zi cade într-o zi de vineri, ceea ce transformă perioada într-un weekend prelungit de trei zile, așteptat de mulți turiști ca debut al sezonului estival pe litoral.

Stațiunile de la Marea Neagră intră în această perioadă într-un vârf de cerere, iar hotelierii fac deja pregătirile pentru sezonul de vară. De 1 Mai, Mamaia, Costinești și Vama Veche se află pe lista preferințelor turiștilor care ajung pe litoral pentru distracție.

În Mamaia, pentru un sejur de trei nopți, prețurile pornesc de la aproximativ 350–400 de lei în cazul hotelurilor de 2 stele. La hotelurile de 3 stele, tarifele urcă spre 800–900 de lei pentru același interval, de obicei cu mic dejun inclus, în funcție de poziționare și servicii.

Cei care caută hotelurile de 4 stele trebuie să știe că tarifele cresc semnificativ și ajung până la 1.300 de lei pentru trei nopți de cazare. De asemenea, în unitățile de 5 stele pot depăși ușor pragul de 2.000 de lei, în special pentru camerele duble sau pachetele cu servicii extinse. Diferențele sunt influențate de proximitatea față de plajă, facilități și gradul de ocupare din perioada respectivă.

În Costinești, stațiune preferată în special de tineri, prețurile sunt mai reduse comparativ cu Mamaia. La hotelurile de 2 stele, o noapte de cazare se situează în general între 190 și 280 de lei, iar la 3 stele tarifele ajung frecvent la 320–450 de lei pe noapte.

Pe lângă cazare, turiștii trebuie să pună la bătaie un buget generos pentru biletele de acces în cluburi, mâncare și băuturi. De asemenea, drumul spre litoral vine la pachet cu o cheltuială în plus, indiferent dacă aceștia aleg să meargă cu mașina sau cu trenul.

Trenurile ar urma să circule din nou pe linia Constanța–Mangalia începând cu 27 aprilie, însă reluarea este una temporară, întrucât infrastructura feroviară va intra din nou în șantier la scurt timp după minivacanța de 1 Mai. Măsura este legată de finalizarea lucrărilor de modernizare la peroanele din stațiile Costinești Tabără și Neptun, aflate încă în execuție.

Potrivit reprezentanților CFR, linia a fost adusă la un stadiu care permite circulația în condiții de siguranță pentru perioada de vârf a sezonului, însă nu toate lucrările auxiliare au fost finalizate.

Scenariul actual prevede reluarea circulației în intervalul 1–3 mai, perioadă în care litoralul este așteptat să fie foarte aglomerat. După această scurtă fereastră, traficul feroviar ar urma să fie suspendat din nou până la începutul lunii iunie, pentru continuarea lucrărilor de modernizare.

Reluarea și programul exact depind și de aprobările Autorității pentru Reformă Feroviară și ale CFR Călători, care trebuie să confirme condițiile de operare în perioada de vârf. Odată cu reluarea temporară a circulației, apar și schimbări în modul de oprire al trenurilor. În Costinești, garniturile vor opri exclusiv în stația Costinești Sat, în timp ce halta Costinești Tabără rămâne închisă până la finalizarea lucrărilor.

În zona Neptun, oprirea se va face pe vechiul peron, care nu a fost încă desființat complet, însă utilizarea acestuia depinde de avizele necesare pentru siguranța traversării zonei.