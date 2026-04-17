România ar putea atrage mai mulți turiști în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu

România ar putea atrage aproximativ 150.000 de turiști în plus, ceea ce ar genera venituri de circa 40 de milioane de euro pentru hoteluri și restaurante, potrivit unui comunicat al Global Payments.

Tot mai mulți turiști ar putea evita, în acest an, destinațiile din Asia și Orientul Mijlociu și s-ar putea orienta spre variante mai sigure din Europa Centrală. România se numără printre țările care ar putea beneficia de acest trend, cu litoralul Mării Negre și orașe precum București, Brașov, Cluj, Iași sau Sibiu în centrul atenției.

Cei mai mulți vizitatori sunt așteptați din Austria și Germania, unde interesul pentru vacanțe mai apropiate și mai accesibile este în creștere, inclusiv pentru destinații precum România sau Slovacia, potrivit sursei menționate.

În paralel, Global Payments România a estimat o creștere a plăților cu cardul în destinațiile turistice, pe fondul preferinței tot mai mari pentru soluții digitale. În acest context, piața terminalelor POS din turismul din Europa Centrală ar putea avansa cu 6-8%.

Astfel, hotelurile și pensiunile vor procesa un volum tot mai mare de tranzacții internaționale prin carduri și portofele mobile.

„Datele Global Payments arată o schimbare accelerată în comportamentul consumatorilor. În doar doi ani, plățile fără numerar au devenit standard în zonele turistice. Nu mai vorbim despre un avantaj competitiv, ci despre o necesitate pentru businessuri și antreprenori. Doar în sezonul de iarnă 2025-2026, în România s-au înregistrat peste două milioane de tranzacții electronice în restaurante și hoteluri, prin terminalele Global Payments”, a spus Ionela Mitran, director de țară Global Payments România.

Tensiunile provocate de războiul din Iran au arătat cât de vulnerabile pot deveni destinațiile turistice din zona Golfului Persic, iar orașe precum Dubai, Abu Dhabi sau Doha își pierd treptat din atractivitate din cauza atacurilor din regiune.

Conflictul a dus și la scumpirea carburanților, ceea ce a determinat creșterea prețurilor la biletele de avion. În paralel, companiile aeriene se confruntă cu dificultăți tot mai mari în asigurarea combustibilului necesar, ceea ce afectează rutele și frecvența zborurilor.