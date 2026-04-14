MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Programul zborurilor, afectat de greve

Aeroport. Sursa foto: Freepik
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Germania, unde programul zborurilor este afectat de grevele organizate de sindicatele piloților și însoțitorilor de zbor.

Programul curselor aeriene din Germania, afectat de greve

MAE a transmis că românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Germania trebuie să aibă în vedere că, de marți până joi, programul curselor aeriene operate de Lufthansa și de companiile asociate va fi afectat. În acest context, sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor din cauza grevelor organizate la nivel federal de sindicatele piloților și însoțitorilor de zbor.

Ministerul a recomandat cetățenilor români să verifice din timp disponibilitatea curselor, direct pe site-urile companiilor aeriene, pentru a evita eventualele probleme provocate de modificările din program.

Aeroport. Sursa foto: Freepik

Cetățenii români pot solicita asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice și ale oficiilor consulare din Republica Federală Germania, în funcție de circumscripția consulară. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate permanent de operatorii Call Center:

Reacțiile familiei regale după moartea Dianei revin în atenție. O afirmație atribuită prințesei Margaret stârnește oroare
Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
  • Ambasada României la Berlin: +49 30 21 239 555, +49 30 21 239 514, +49 30 21 239 516
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254
  • Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615

Numere de urgență și aplicații utile pentru călătorii români

Românii care se confruntă cu situații dificile sau urgente pot apela numerele de permanență, în funcție de zona în care se află. Pentru Ambasada României la Berlin este disponibil numărul +49 16 01 579 938, iar pentru Consulatul General de la Bonn +49 17 35 757 585. De asemenea, pentru Consulatul General al României la München este disponibil numărul +49 16 02 087 789, iar pentru Stuttgart +49 17 16 813 450.

Totodată, MAE a reamintit că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația mobilă „Călătorește informat”, care oferă informații utile despre condițiile de călătorie și situațiile care pot apărea în timpul deplasărilor în afara țării.

Transilvania, vânată în continuare de Ungaria
Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București

