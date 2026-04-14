Clasamentul companiilor aeriene după dimensiunea scaunelor. Diferențele pot schimba complet confortul

Diferențele dintre companiile aeriene nu se văd doar în prețul biletului, ci și în spațiul real pe care îl are pasagerul la bord, arată o analiză realizată de publicația Which?, care a comparat lățimea scaunelor și spațiul pentru picioare la mai mulți operatori, atât pe zborurile pe rute scurte, cât și pe cele lungi. Datele indică faptul că, pe cursele de scurtă durată, lățimea scaunelor variază între aproximativ 43 și 46 de centimetri, iar diferențele de spațiu pentru picioare pot ajunge până la circa 10 centimetri între companii.

Analiza arată că, pe zborurile scurte, lățimea scaunelor este, în general, cuprinsă între 43 și 46 de centimetri, măsurată între cotiere. Chiar dacă diferența pare redusă, specialiștii explică faptul că și 2–3 centimetri în plus pot conta atunci când pasagerii sunt așezați foarte aproape unii de alții.

Datele analizate arată și că prețul biletului nu garantează automat mai mult confort. În multe cazuri, diferențele dintre companiile low-cost și cele tradiționale sunt reduse, iar configurația aeronavei devine factorul decisiv.

Potrivit clasamentului, Wizz Air, TAP Portugal, easyJet și Lufthansa oferă unele dintre cele mai late scaune din clasa economică, de aproximativ 46 de centimetri. La polul opus se află British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, Tui și Aer Lingus, unde lățimea scaunelor este de aproximativ 43 de centimetri. Diferențele apar și la alte companii: Air Canada ajunge la aproximativ 44–45 cm, Delta la circa 45 cm, iar Emirates variază între aproximativ 43 și 46 cm, în funcție de aeronavă.

Diferențele cele mai importante apar la spațiul pentru picioare. Analiza arată că acesta poate varia cu până la 10 centimetri între companii, chiar pe rute similare.

Pe unele aeronave Turkish Airlines, pasagerii pot avea la dispoziție aproximativ 81 de centimetri între rânduri, în timp ce pe zboruri Wizz Air spațiul poate scădea până la aproximativ 71 de centimetri. Loganair este unul dintre puținii operatori care oferă constant cel puțin 76 de centimetri, potrivit datelor analizate.

În segmentul zborurilor scurte, mai multe companii – inclusiv Jet2, KLM, Lufthansa, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Vueling și Wizz Air – au locuri care coboară până la aproximativ 71 de centimetri. British Airways oferă între 74 și 76 cm, iar easyJet aproximativ 74 cm.

Pentru cursele lungi, spațiul pentru picioare este mai uniform. Majoritatea companiilor oferă aproximativ 79 de centimetri, iar unele ajung până la 81–84 de centimetri. Emirates, Qantas, Singapore și Tui pot ajunge la aproximativ 81 de centimetri, în timp ce Etihad variază între aproximativ 79 și 84 de centimetri.

Analiza arată că tipul avionului este esențial pentru lățimea scaunelor. Aeronavele Airbus oferă, în general, scaune mai late, de aproximativ 46 de centimetri pe zborurile lungi, în timp ce Boeing se situează mai frecvent în jurul valorii de 43 de centimetri. Există și excepții, precum unele modele Boeing 777 sau 787, unde lățimea poate ajunge la aproximativ 46–47 de centimetri. Companii precum American Airlines și Tui folosesc în principal aeronave Boeing, ceea ce înseamnă că scaunele lor standard sunt, în multe cazuri, mai înguste decât cele din avioanele Airbus.

Datele analizate arată că dimensiunea scaunelor a scăzut în timp. În urmă cu 10–15 ani, o lățime de aproximativ 46 de centimetri era standard, iar aeronavele aveau mai puține locuri pe rând.

În prezent, multe avioane au fost reconfigurate pentru a transporta mai mulți pasageri, ceea ce a redus spațiul individual. De exemplu, unele aeronave au trecut de la nouă la zece scaune pe rând, ceea ce a dus la scăderea lățimii disponibile pentru fiecare loc.

Analiza arată că spațiul dintre rânduri nu este singurul factor important. Contează și structura scaunului, inclusiv capitonajul.

În evaluările recente, Emirates, Etihad și Singapore au obținut cele mai bune scoruri pentru confort pe zborurile lungi, în timp ce alte companii, precum Aer Lingus sau United, au fost evaluate mai slab.

Un alt factor care reduce spațiul este bagajul plasat sub scaunul din față, care limitează suplimentar locul pentru picioare.

Analiza arată că există câteva soluții pentru a obține mai mult confort fără costuri suplimentare. Verificarea configurației aeronavei înainte de rezervare este una dintre cele mai importante. Pe unele avioane, locurile din partea dreaptă din față pot oferi cu câțiva centimetri mai mult spațiu. De asemenea, locurile bulkhead, aflate imediat în spatele pereților sau separatoarelor, pot oferi mai mult loc pentru picioare, deși uneori sunt mai înguste.

Check-in-ul făcut mai târziu poate crește șansele de a primi un loc mai bun, iar dacă există scaune libere după decolare, pasagerii pot cere mutarea. În plus, alegerea locurilor de la geam și de la culoar, în locul celor alăturate, poate lăsa liber locul din mijloc.

Analiza arată că unele companii low-cost operează tot mai multe curse de durată medie. Un exemplu este ruta Londra–Jeddah, care durează aproximativ 6 ore și 35 de minute. Un astfel de zbor poate deveni dificil pentru pasagerii care stau într-un spațiu de aproximativ 71–74 de centimetri, mai ales dacă au bagaj sub scaunul din față.

Trecerea la Premium Economy poate aduce mai mult spațiu, însă datele analizate arată că aceste bilete pot costa de peste două ori mai mult decât cele standard, iar diferența nu este întotdeauna considerată justificată de pasageri.