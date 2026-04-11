Zboruri mai ieftine spre paradisuri exotice decât spre Italia. Piața biletelor de avion s-a modificat semnificativ

Criza din Orientul Mijlociu a modificat semnificativ piața biletelor de avion, în contextul creșterii costurilor cu combustibilul și al scăderii cererii pe anumite rute. În timp ce zborurile interne din Italia s-au scumpit cu până la 60% în perioada Paștelui, unele curse către destinații exotice, precum Maldive, Thailanda sau Seychelles, au devenit mai ieftine decât zborurile spre sudul Italiei, relatează publicația Il Messaggero.

Dublarea costului combustibilului pentru avioane a dus la scumpiri ale biletelor de avion atât în Europa, cât și la nivel global. Majorările au ajuns la 10-15% în Europa și la aproximativ 30% la nivel global, în condițiile în care companiile aeriene transferă o parte din costuri către pasageri.

Experții avertizează că, dacă situația din regiune va continua, iar traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz va rămâne redus pentru o perioadă mai lungă, prețurile medii ale biletelor ar putea crește stabil cu peste 50%. În plus, în perioadele de vârf, precum sărbătorile de Paște, se înregistrează creșteri suplimentare, iar în Italia unele zboruri au fost chiar și cu 60% mai scumpe față de anul trecut.

În același timp, pe fondul temerilor apărute în rândul călătorilor, cererea pentru destinațiile exotice a scăzut semnificativ. Această evoluție a determinat reducerea prețurilor, iar unele companii aeriene au introdus oferte cu reduceri consistente pentru a atrage pasageri.

Astfel, s-a ajuns la situații în care zborurile către Maldive, Seychelles, Sharm el-Sheikh, Hong Kong sau Thailanda sunt mai ieftine decât cele către sudul Italiei. În acest context, unele companii aeriene low-cost încearcă să își consolideze poziția pe piață. Operatorul Volotea a lansat o ofertă de 200.000 de locuri la prețuri reduse, începând de la nouă euro pentru zboruri în Italia și Europa, în încercarea de a concura cu companii precum Ryanair, Wizz Air și easyJet, care ar putea majora tarifele în perioada următoare.

În paralel, crește interesul pentru rutele cu escală prin huburi alternative, precum Istanbul, Atena sau Belgrad, unde biletele sunt adesea mai ieftine decât cele pentru zborurile directe.

În perioada Paștelui, tarifele pentru zborurile interne din Italia au crescut în medie cu 13,6% față de anul trecut, potrivit asociațiilor de consumatori, iar în unele cazuri majorările au depășit 60%.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate pe ruta Milano Malpensa – Brindisi (+59%), urmată de Genova – Catania (+36%), Veneția – Brindisi (+35%), Torino – Brindisi (+28%), Milano Linate – Cagliari (+25%), Bologna – Palermo (+23%) și Veneția – Catania (+22%).

Pentru zboruri dus-întors pe rutele Milano Linate – Catania sau Cagliari, prețurile porneau de la 577 de euro, iar pentru Genova – Catania de la 545 de euro.

Asociațiile de consumatori atrag atenția că aceste creșteri pot afecta dreptul la continuitate teritorială al cetățenilor. În același timp, există riscul majorării costurilor suplimentare ale biletelor de avion, inclusiv pentru bagaje sau alegerea locurilor.

Compania americană JetBlue a anunțat deja creșterea tarifelor pentru bagaje, invocând majorarea costurilor operaționale. „Deși recunoaștem că majorările de tarife nu sunt niciodată ideale – a transmis compania – evaluăm cu atenție ca astfel de modificări să fie implementate doar atunci când este necesar.”

În acest context, inclusiv companiile low-cost din Europa ar putea ajusta prețurile, iar, odată cu taxele suplimentare, costul final al biletelor poate ajunge chiar și de cinci ori mai mare față de tariful inițial.