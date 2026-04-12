Traficul aerian, perturbat. Piloții Lufthansa anunță o grevă de două zile, după eșecul negocierilor contractuale

Piloții companiei aeriene germane Lufthansa vor declanșa o grevă de amploare la începutul săptămânii viitoare, în contextul unor negocieri colective tensionate și fără rezultat, potrivit DW.

Anunțul a fost făcut desindicatul piloților, care acuză lipsa de deschidere a angajatorului pentru soluționarea disputelor.

Acțiunea de protest este programată să înceapă luni, la ora 00:01, și să dureze până marți, la ora 23:59, afectând mai multe divizii ale grupului, inclusiv Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine și Eurowings.

Sindicatul piloților, Cockpit Union, a declarat că decizia de a intra în grevă a fost luată după mai multe runde de negocieri fără progrese.

Potrivit organizației, conducerea companiei nu a demonstrat „nicio disponibilitate clară de a ajunge la o soluție” în cadrul conflictelor colective aflate în desfășurare.

Președintele sindicatului, Andreas Pinheiro, a subliniat că piloții au evitat în mod deliberat declanșarea unei greve în perioada sărbătorilor pascale, în speranța că discuțiile vor avansa.

„În ciuda unei decizii deliberate de a nu recurge la grevă în perioada Paștelui, nu au fost formulate oferte serioase. În acest interval nu a existat niciun răspuns și niciun semn clar de disponibilitate pentru negocieri din partea angajatorilor”, a declarat acesta.

Anunțul privind greva piloților vine la doar o zi după ce personalul de cabină al Lufthansa a organizat o acțiune similară. Protestul a fost convocat de sindicatul UFO și a început vineri seară, afectând atât zborurile operate de Lufthansa, cât și pe cele ale subsidiarei CityLine.

În anticiparea grevei, compania aeriană a anulat preventiv sute de zboruri pentru a limita impactul asupra pasagerilor. Cele mai afectate au fost principalele hub-uri ale companiei, inclusiv aeroporturile din Frankfurt și Munich, dar și alte aeroporturi importante precum Berlin, Stuttgart și Leipzig/Halle Airport.

La Frankfurt, cel mai mare nod operațional al companiei, aproximativ 75% din cele circa 350 de plecări programate au fost anulate.

Grevele repetate din cadrul Lufthansa au avut deja un impact semnificativ asupra traficului aerian. În luna februarie, o altă grevă de o zi organizată de piloți și însoțitori de bord a dus la anularea a aproape 800 de zboruri, afectând aproximativ 100.000 de pasageri, potrivit companiei.

Noua acțiune de protest riscă să genereze perturbări similare sau chiar mai ample, în condițiile în care aceasta se desfășoară pe parcursul a două zile consecutive și implică mai multe divizii ale grupului.

Situația rămâne tensionată, iar perspectivele unei soluționări rapide a conflictului par limitate în lipsa unor noi propuneri din partea conducerii companiei.