Somnul scurt la bord, frecvent printre piloții germani. Siguranța zborurilor, pusă în pericol

Sindicatul german al piloților, Vereinigung Cockpit (VC), a publicat recent rezultatele unui sondaj care arată că somnul scurt la bord este o practică larg răspândită.

Din aproape 900 de membri intervievați, 93% au declarat că au făcut un scurt somn în timpul zborurilor recente, iar 74% au spus că aceasta a devenit o practică obișnuită.

Vicepreședinta VC, Katharina Dieseldorff, a explicat că, deși un somn scurt nu este periculos în sine, oboseala cronică a echipajului reprezintă un risc semnificativ pentru siguranța pasagerilor.

Sondajul, deși nereprezentativ, oferă o imagine clară asupra realității din cabinele germane. Sindicatul definește somnul scurt la bord ca pauze de odihnă controlate în timpul zborului de croazieră, excluzând fazele critice de decolare și aterizare.

Conform Dieseldorff, ceea ce a început ca o măsură temporară pentru recuperare rapidă s-a transformat într-o soluție permanentă pentru suprasolicitarea structurală a piloților.

Principalele cauze invocate sunt programele strânse, lipsa de personal și presiunea operațională în creștere, toate conducând la stări de oboseală extremă în rândul echipajelor.

Potrivit sondajului VC, mai mult de jumătate dintre piloți (54%) lucrează pentru Lufthansa, iar 26% activează în companiile afiliate acesteia.

Alte companii incluse în studiu sunt Condor, Ryanair, Tuifly și EasyJet. Sindicatul solicită intervenția rapidă a companiilor aeriene, autorităților și politicienilor pentru a asigura siguranța atât a echipajelor, cât și a pasagerilor.

Purtătorii de cuvânt ai Lufthansa și ai Asociației Germane de Aviație (BDL) au fost contactați pentru comentarii, însă nu au oferit răspunsuri oficiale până la momentul publicării.

Sindicatul subliniază că o cultură corporativă care minimalizează sau ignoră oboseala piloților reprezintă un risc direct pentru siguranță.

Ca soluție, VC recomandă revizuirea programelor de lucru, suplimentarea personalului și implementarea unor politici clare privind pauzele de odihnă controlată.

Practica somnului scurt la bord ridică întrebări serioase despre siguranța zborurilor și responsabilitatea companiilor aeriene.

Experții avertizează că, deși odihna controlată poate ajuta temporar echipajele să facă față oboselii, dependența cronică de astfel de pauze indică probleme structurale în industrie.

În context european, Germania este un exemplu relevant, deoarece politicile aplicate aici pot influența standarde de siguranță la nivel regional și global.

Pe termen lung, lipsa de acțiune poate genera risc operațional crescut, pierderi financiare și scăderea încrederii pasagerilor.

Sindicatul VC subliniază că deciziile imediate, inclusiv ajustarea programelor de zbor și monitorizarea strictă a perioadelor de odihnă, sunt esențiale pentru prevenirea incidentelor și protecția echipajelor și a pasagerilor.

În acest context, somnul scurt la bord nu mai poate fi privit doar ca o soluție temporară, ci ca un indicator al presiunii sistemice asupra piloților și al vulnerabilității sectorului aerian german.