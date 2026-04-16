Rusia oferă sprijin energetic Chinei pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Rusia a declarat că este pregătită să compenseze eventualele deficite energetice ale Chinei, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu amplifică tensiunile geopolitice și afectează fluxurile globale de petrol și gaze, potrivit CNBC.

Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul unei vizite oficiale la Beijing.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Serghei Lavrov a afirmat că Moscova are capacitatea de a sprijini China și alte state interesate în cazul unor perturbări majore ale aprovizionării cu resurse energetice.

Lavrov a subliniat, de asemenea, că Rusia și China dispun de resursele necesare pentru a face față impactului economic generat de operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului, care au contribuit la creșterea prețurilor globale la petrol și gaze.

„Din fericire, noi și China avem toate capacitățile — cele deja utilizate, cele de rezervă și cele planificate — pentru a evita dependența de astfel de situații, care subminează economia globală și sistemul energetic mondial”, a spus Lavrov.

Vizita lui Lavrov la Beijing a inclus o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul căreia ambele părți au reafirmat soliditatea relațiilor bilaterale. Oficialii au descris parteneriatul drept unul „de neclintit în fața oricăror furtuni”.

Ministerul chinez de Externe a confirmat că cele două state continuă cooperarea practică în domeniul energiei, bazată pe „respect reciproc și beneficii comune”.

În perioada următoare, sunt așteptate întâlniri la nivel înalt. Președintele rus Vladimir Putin ar urma să viziteze China în prima parte a anului, posibil în săptămâna 18 mai, potrivit publicației ruse Vedemosti. De asemenea, președintele american Donald Trump este programat să se întâlnească cu Xi Jinping în intervalul 14–15 mai.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în special în jurul Iranului, a generat creșteri semnificative ale prețurilor la energie și a afectat lanțurile de aprovizionare.

Rusia și China au criticat acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului, precum și blocada maritimă din Strâmtoarea Ormuz, considerată o rută esențială pentru transportul petrolului.

China depinde în mod considerabil de importurile de petrol iranian și de alte materii prime transportate prin această strâmtoare. Datele publicate recent arată că importurile chineze de petrol și gaze au scăzut în luna martie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, sugerând că perturbările deja afectează fluxurile comerciale.

În același timp, China dispune de rezerve strategice importante și de un mix energetic diversificat, ceea ce îi permite să gestioneze mai eficient șocurile pe termen scurt. Cu toate acestea, dependența de aprovizionarea globală rămâne o vulnerabilitate în cazul unor întreruperi prelungite.

În paralel, Rusia — unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze — a înregistrat câștiguri semnificative pe fondul creșterii prețurilor la energie. Exporturile de combustibili fosili către piețe majore precum China și India au crescut considerabil.

Datele indică faptul că, în primul trimestru din 2026, aproximativ 90% din exporturile rusești de petrol brut au fost direcționate către aceste două țări, ceea ce a contribuit la majorarea veniturilor Moscovei din sectorul energetic.

Totuși, atât Rusia, cât și China au interese strategice în stabilizarea rapidă a situației din Orientul Mijlociu. Iranul reprezintă un aliat important pentru Moscova, iar Beijingul are nevoie de stabilitate pentru a-și securiza importurile de energie.