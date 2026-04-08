O nouă discuție privată dintre Szijjarta și Lavrov s-a „scurs” în presă. Ce document ar fi fost promis Rusiei

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, ar fi fost de acord să îi transmită omologului său rus, Serghei Lavrov, un document referitor la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit unei noi convorbiri telefonice redate de Reuters înaintea alegerilor legislative din Ungaria.

Relatarea, citată de Reuters, indică faptul că în timpul unei convorbiri telefonice, ministrul ungar a răspuns favorabil solicitării formulate de partea rusă.

„Vi-l voi trimite. Nu este o problemă”, îi spune Szijjarto lui Lavrov, potrivit transcriptului publicat.

Ministrul rus ar fi cerut informații despre un document care vizează rolul limbilor minorităților din Ucraina în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Detaliile documentului și importanța acestuia nu sunt cunoscute în acest moment.

Convorbirea a fost publicată de platforme care se prezintă drept site-uri de investigații, precum VSquare.org. Aceasta face parte dintr-o serie de scurgeri similare apărute în ultimele săptămâni. Potrivit relatărilor, aceste materiale urmăresc să arate că premierul ungar Viktor Orban ar favoriza interesele Rusiei și ar afecta poziția Uniunii Europene în sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

Într-un alt caz, publicat recent, ar fi fost făcut public stenograma unei convorbiri între Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin, în care liderul ungar își exprima disponibilitatea de a sprijini un demers de negociere a păcii.

Potrivit acelui transcript, Orban ar fi fost dispus inclusiv să găzduiască la Budapesta o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump pentru soluționarea conflictului.

Tot platforma VSquare.org a publicat luna trecută o altă discuție telefonică între Szijjarto și Lavrov, datată anul 2000. După apariția acelei înregistrări, guvernul de la Budapesta a depus o plângere penală pentru spionaj.

Autoritățile au vizat un jurnalist suspectat că ar fi furnizat unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului de externe, ceea ce ar fi permis interceptarea convorbirilor. Nu a fost indicată țara implicată, însă Szijjarto a făcut referire la Ucraina.

Aceste scurgeri apar în contextul alegerilor legislative programate duminică în Ungaria, unde Viktor Orban se confruntă cu fostul său aliat devenit rival politic, Peter Magyar.

Peter Magyar se prezintă ca politician conservator, dar cu o orientare pro-Bruxelles. Potrivit unor sondaje recente, partidul Fidesz condus de Orban ar putea pierde semnificativ, iar formațiunea Tisza a lui Magyar ar putea obține majoritatea.