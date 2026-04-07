Stenogramele dintre Viktor Orban și Putin clarifică relația între cei doi lideri: Vă stau la dispoziție

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis lui Vladimir Putin că este dispus să îl ajute „în orice chestiune”, potrivit unei conversații dintre cei doi, citat de Bloomberg.

Discuția ar fi avut loc recent și a inclus referiri la relația personală dintre cei doi lideri, dar și la contextul politic și energetic actual. În același timp, liderul de la Kremlin a reacționat la afirmațiile premierului ungar și a făcut aprecieri privind poziția Ungariei în raport cu războiul din Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, Viktor Orban a declarat în cadrul conversației că relația sa cu Vladimir Putin a ajuns la un nivel care îi permite să ofere sprijin direct.

Premierul Ungariei a făcut referire și la o fabulă, în care un personaj aparent slab ajută unul puternic, sugerând că este pregătit să joace acest rol.

„Dar ieri, prietenia noastră a ajuns la un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice mod — există o poveste în cărțile noastre ilustrate ungare în care un șoarece ajută un leu”, îi spune el lui Putin, potrivit transcriptului. „Sunt gata să ajut imediat. În orice chestiune în care pot fi de folos, vă stau la dispoziție”.

Potrivit aceleiași surse, Vladimir Putin ar fi reacționat la afirmațiile lui Viktor Orban și ar fi făcut aprecieri la adresa relației dintre cele două state. Liderul de la Kremlin a spus că apreciază relațiile bilaterale și a remarcat poziția Ungariei în contextul războiului din Ucraina, caracterizând-o drept „independentă și flexibilă”.

De asemenea, Putin a afirmat că Ungaria ar putea reprezenta un loc potrivit pentru o eventuală întâlnire cu Donald Trump, descriind-o drept „poate singura țară europeană care este un loc acceptabil” pentru un astfel de summit.

Viktor Orban a menționat în discuție că relația cu Vladimir Putin datează de mai mulți ani, făcând referire la o întâlnire din 2009, la Sankt Petersburg. În același timp, premierul ungar a menținut o relație apropiată cu Moscova, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, iar Ungaria a continuat să depindă de resursele energetice rusești.

Potrivit informațiilor apărute anterior, Ungaria a blocat și implementarea unui împrumut al Uniunii Europene destinat Ucrainei, invocând un litigiu legat de infrastructura energetică afectată de război.

În cadrul aceleiași discuții, Viktor Orban și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui o eventuală întâlnire la nivel înalt.

Putin a afirmat că Ungaria ar putea fi o locație potrivită pentru un astfel de summit, iar autoritățile de la Budapesta au transmis anterior că ar asigura condițiile necesare pentru organizarea unei astfel de reuniuni.

Anterior, au apărut informații și despre discuții între oficiali ungari și reprezentanți ai Rusiei. Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, ar fi discutat cu Serghei Lavrov, iar ulterior a recunoscut că transmite către Moscova informații legate de reuniunile Consiliului Uniunii Europene.

În contextul politic intern, Viktor Orban se pregătește pentru alegerile parlamentare, unde încearcă să obțină un nou mandat, după mai mulți ani la conducerea Ungariei.