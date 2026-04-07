JD Vance laudă relația lui Viktor Orban cu Rusia și acuză UE de amestec în alegerile din Ungaria

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a avut marți o serie de declarații favorabile la adresa premierului ungar Viktor Orban, într-o conferință de presă comună susținută la Budapesta, după o întâlnire cu ușile închise. Oficialul american a acuzat Uniunea Europeană de „amestec” în alegerile parlamentare din Ungaria și a criticat politicile Bruxelles-ului în raport cu guvernul de la Budapesta.

În același timp, Vance l-a lăudat pe Orban pentru pozițiile sale în domeniul securității energetice și pentru relația cu Moscova, reluând mai multe teme promovate de liderul maghiar în actuala campanie electorală.

JD Vance a criticat în repetate rânduri presupusul amestec al Uniunii Europene în scrutinul parlamentar din Ungaria, afirmând că este vorba despre o intervenție fără precedent și „rușinoasă”. Declarațiile au fost făcute în contextul în care vicepreședintele american a venit la Budapesta cu doar câteva zile înaintea votului de duminică și și-a exprimat deschis sprijinul pentru Viktor Orban.

Potrivit The Guardian, Vance a susținut că acțiunile Bruxelles-ului reprezintă „unui dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată”, criticând dur „birocraţii de la Bruxelles (care) au încercat să distrugă economia Ungariei”.

„Au făcut toate astea pentru că îl urăsc pe tipul ăsta”, a fost argumentul lui.

Vicepreședintele american le-a transmis alegătorilor maghiari că ar trebui să se gândească „nu cine este pro sau anti-Europa, cine este pro sau anti-SUA, ci cine este pro-voi şi pro-poporul maghiar”.

În timpul conferinței de presă comune, JD Vance a trecut rapid de la criticile la adresa Uniunii Europene la susținerea directă a lui Viktor Orban, pe care l-a prezentat drept un lider care și-a apărat țara și valorile. Vicepreședintele SUA a afirmat că îl vede pe premierul ungar ca pe un om care „şi-a apărat cu înverşunare” ţara, care „apără valorile civilizaţiei occidentale” și care are dreptate în multiple teme, de la energie la Ucraina. Atacurile repetate la adresa Bruxelles-ului și a Ucrainei, două dintre principalele ținte ale discursului lui Viktor Orban în actuala campanie, riscă să amplifice tensiunile dintre Budapesta și ceilalți lideri ai Uniunii Europene.

Înaintea discuțiilor cu ușile închise, JD Vance i-a transmis lui Viktor Orban că relația dintre Ungaria și Statele Unite este una importantă pentru administrația americană.

„Relaţia şi prietenia dintre Ungaria şi Statele Unite sunt foarte importante pentru noi”, i-a spus JD Vance lui Viktor Orban înaintea discuţiilor cu uşile închise. „În parte pentru că iubim poporul maghiar, precum şi această ţară şi cultura sa remarcabilă, dar şi pentru că preşedintele vă place, la fel şi eu, deoarece sunteţi o parte importantă a ceea ce a făcut Europa puternică şi prosperă”, i-a declarat JD Vance gazdei sale Viktor Orban.

JD Vance și soția sa, Usha, au fost întâmpinați pe aeroportul din Budapesta de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, care a anunțat că vizita marchează „o nouă epocă de aur în relaţiile dintre Statele Unite şi Ungaria”.

Vicepreședintele american a atacat și politica energetică a Uniunii Europene, afirmând că Bruxelles-ul a comis o „greşeală uriaşă” atunci când a încercat să reducă dependența de petrolul și gazele naturale venite din Est, cu referire directă la Rusia.

JD Vance a susținut că Europa ar fi trebuit să urmeze exemplul lui Viktor Orban, care a păstrat relațiile cu Vladimir Putin și nu a încercat să elimine dependența energetică a Ungariei de resursele rusești.

„Cred cu tărie că este în interesul Ucrainei, al Europei şi al Ungariei, precum şi al Statelor Unite ca acest război să se încheie cât mai repede posibil”, a afirmat vicepreședintele american, vorbind despre războiul din Ucraina.

Mai departe, acesta a susținut că Europa poartă o parte din vină pentru actualul conflict.

„Seminţele acestui conflict au fost de fapt plantate cu mult înainte de începerea luptelor, şi au fost plantate atunci când liderii europeni au decis că vor intra atât de adânc într-o anumită economie energetică, încât se vor izola de petrolul şi gazul natural provenite din Est. A fost o greşeală uriaşă atunci şi este evident că este o greşeală uriaşă şi acum”, a spus vicepreşedintele SUA.

JD Vance a respins acuzațiile potrivit cărora Donald Trump ar avea poziții favorabile Rusiei și a spus că administrația americană a sprijinit Europa în domeniul energetic prin livrări de gaze naturale lichefiate.

„Este amuzant când aud oameni care îl acuză, de exemplu, pe preşedintele meu că ar fi pro-Rusia. Preşedintele meu a făcut mai mult decât oricine altcineva în lume pentru a ajuta Europa cu energie şi gaz natural lichefiat, ceea ce slăbeşte Rusia, deoarece ne-ar plăcea ca aliaţii şi prietenii noştri să urmeze politici energetice inteligente, astfel încât consumatorii lor să plătească mai puţin. Dar, de asemenea, atunci când, Doamne fereşte, apare un conflict, să se poată baza pe noi, mai degrabă decât pe altă ţară, pentru energia de care au nevoie. Aşadar, mi se pare foarte amuzant că, de multe ori, chiar cei care îl acuză pe unul sau altul dintre lideri că ar fi pro-Rusia sunt aceiaşi oameni care au creat, de la bun început, o economie slabă din punct de vedere energetic în Europa”, a spus JD Vance într-o nouă şarjă critică la adresa politicilor UE.

Vicepreședintele american a confirmat, de asemenea, că Statele Unite doresc „revenirea la comerţul” cu Ucraina şi Rusia.

La rândul său, Viktor Orban și-a reafirmat disponibilitatea de a găzdui un viitor summit pentru negocierile de pace cu Rusia, iar JD Vance a vorbit despre rolul premierului ungar în discuțiile privind oprirea războiului.

„Întrebarea este: cum îl oprim? Iar răspunsul nu vine de la politicieni care se aşează în faţa microfoanelor, se bat cu pumnul în piept şi se dau duri când copiii altora pleacă să lupte într-un conflict; îl oprim prin diplomaţie susţinută”, a spus Vance.

Vicepreședintele american a continuat cu o apreciere directă la adresa lui Viktor Orban.

„Viktor Orbán „a fost mai bun decât oricine în ne a ajuta să înţelegem de ce au nevoie ucrainenii şi de ce au nevoie ruşii pentru a ajunge la pace”, a afirmat JD Vance. „Viktor a jucat un rol important în acest sens, motiv pentru care preşedintele l-a întrebat despre summitul de la Budapesta, deoarece cred că, dacă vom reuşi vreodată să-i adunăm pe aceşti lideri laolaltă, acesta este locul perfect pentru a face acest lucru, un loc al adevăratei abilităţi de stat, un loc care s-a arătat foarte dispus să fie o forţă pozitivă pentru pace”, a adăugat vicepreşedintele american.

În final, JD Vance a vorbit despre o „cooperare morală” între administrația Trump și guvernul condus de Viktor Orban, pe care a legat-o de apărarea valorilor occidentale și creștine.

Vicepreședintele american a afirmat că această cooperare presupune „apărarea civilizaţiei occidentale”, iar în discursul său a criticat ceea ce a numit „indoctrinarea” pe temele legate de gen.

„Ne bazăm pe o anumită civilizaţie creştină şi pe valori creştine care animă totul, de la libertatea de exprimare la statul de drept, la respectarea drepturilor minorităţilor şi protecţia celor vulnerabili”, a punctat Vance.