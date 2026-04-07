JD Vance, vizită în Ungaria. Îl susține pe Orban înainte de alegeri

JD Vance și Donald Trump. Sursa foto. captură video
Vicepreședintele american JD Vance a efectuat luni seară o vizită în Ungaria pentru a-și arăta sprijinul față de premierul naționalist Viktor Orbán, aliatul lui Donald Trump, chiar înaintea alegerilor parlamentare programate duminică, considerate extrem de disputate.

La plecarea de la baza aeriană Andrews, din apropierea Washington, DC, Vance a precizat că va discuta cu Orbán despre relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria, subliniind că problemele legate de Europa și Ucraina vor fi, de asemenea, pe agenda discuțiilor.

Viktor Orban / sursa foto: captură video

Conform unui comunicat al biroului său, vicepreședintele urmează să țină și un discurs despre „parteneriatul puternic dintre SUA și Ungaria”. La 41 de ani, Vance este recunoscut în administrația americană drept un critic ferm al guvernelor europene de centru și progresiste și unul dintre susținătorii declarați ai partidelor de extremă dreapta din Europa.

Vizita sa este interpretată de analiști ca o demonstrație clară de sprijin politic pentru Orbán în faza finală a campaniei electorale. Premierul maghiar, aflat la putere de 16 ani și apropiat de Moscova, se confruntă cu o opoziție consolidată de liderul conservator pro-european Peter Magyar, care a reușit în doi ani să construiască o mișcare capabilă să pună sub semnul întrebării hegemonia actualului guvern.

Sondajele independente sugerează un avantaj semnificativ pentru partidul Tisza, condus de Magyar, în timp ce instituțiile apropiate guvernului prezic victoria coaliției Fidesz-KDNP a lui Orbán.

Analiza observatorilor relevă că administrația Trump și succesorii săi au adoptat o abordare mai deschisă decât precedentul, intervenind direct și arătând sprijin public pentru liderii externi considerați compatibili cu politica și ideologia lor, potrivit AFP.

În februarie, senatorul Marco Rubio s-a deplasat la Budapesta pentru a-i transmite lui Orbán urări de succes, evidențiind legătura strânsă dintre liderul maghiar și administrația americană.

Orbán este în mod special aliniat cu politicile anti-imigrație promovate de Trump, care au fost accentuate în Ungaria în timpul crizei refugiaților din urmă cu un deceniu. Premierul maghiar a vizitat de mai multe ori proprietatea Mar-a-Lago din Florida, reședința fostului președinte. Soția lui Vance, Usha Vance, îl însoțește în această vizită.

