Meta, acuzată că ar influența alegerile din Ungaria. Susținătorii lui Viktor Orban acuză că le sunt limitate postările

Viktor Orban. Sursă foto: Facebook
Mai mulți susținători ai premierului Viktor Orban au acuzat compania Meta că ar influența alegerile parlamentare din Ungaria, cu doar o săptămână înainte de vot. Aceștia spun că postările partidului de guvernământ Fidesz nu mai ajung la fel de ușor la oameni, scrie Euronews. Totul se întâmplă într-un moment în care sondajele arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, este în față.

Susținătorii lui Viktor Orban spun că le sunt limitate postările

Conturi de pe rețelele sociale apropiate de Fidesz au susținut că Meta ar limita vizibilitatea conținutului favorabil lui Viktor Orban. Șeful campaniei Fidesz, Balázs Orban, a spus că au existat probleme inclusiv la interacțiunile cu postările.

„Am primit numeroase semnalări potrivit cărora unii utilizatori nu au putut da like conținutului legat de Fidesz pe Facebook în ultimele zile”, a spus acesta pe 29 martie.

Acuzațiile au fost preluate și în mediul online. Comentatorul Mario Nawfal a publicat un mesaj pe platforma X: „EXCLUSIV BREAKING: FACEBOOK RESTRICȚIONEAZĂ POSTĂRILE LUI ORBÁN CU CÂTEVA SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE ALEGERILE DIN UNGARIA”.

Acesta a susținut că, înaintea alegerilor „cruciale” din 12 aprilie, Facebook „ar restricționa postările prim-ministrului țării”. El a mai spus că situația ar fi apărut după ce un membru al opoziției ar fi îndemnat „susținătorii să raporteze în masă” postările lui Orbán.

Cum răspunde Meta acuzațiilor

Verificările făcute de The Cube, echipa de verificare a informațiilor de la Euronews, nu au găsit dovezi care să confirme aceste acuzații. Nu există date care să arate că Meta ar fi blocat sau limitat conturile lui Viktor Orban sau ale partidului Fidesz.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis sursei citate că „nu există restricții asupra conturilor prim-ministrului [Ungariei]” și că niciuna dintre postările sale nu a fost eliminată.

„Standardele noastre privind comunitatea și politicile se aplică în mod egal tuturor, iar noi avem sisteme pentru a detecta orice încercări coordonate de a abuza mecanismele de raportare”, a adăugat acesta.

De unde au pornit suspiciunile

O parte dintre discuții au apărut după un videoclip mai vechi al europarlamentarului Tisza Dóra Dávid, fost consilier juridic al Meta.

În acel clip, ea explica cum pot fi raportate postările considerate problematice.

„Puteți face multe pentru a vă asigura că algoritmul nu preia postările mincinoase, false, înșelătoare și pline de ură ale Fidesz și ale celor apropiați de Fidesz”, a spus Dávid. „Cum? Așa: raportați-le și selectați categoria cea mai potrivită”, a adăugat ea.

Mesajul ei a fost interpretat de unii ca o încercare de a influența ce apare pe platformă, însă raportarea conținutului este permisă.

Cum funcționează regulile pe platformă

Utilizatorii pot semnala postări care încalcă regulile, inclusiv conținut considerat ofensator sau fals.

Regulile includ „conținutul instigator la ură” care vizează persoane pe baza „rasei, etniei, originii naționale, dizabilității, apartenenței religioase, caste, orientării sexuale, sexului, identității de gen și a bolilor grave”.

În același timp, Meta spune că dezinformarea este „diferită de alte tipuri de discurs” și că „nu există o modalitate de a formula o listă exhaustivă a ceea ce este interzis”.

În Europa, postările suspecte pot fi verificate de echipe independente.

Reguli diferite pe Meta în SUA și Europa

La începutul anului 2025, Meta a anunțat că în SUA renunță la verificatorii profesioniști și introduce un sistem numit „community notes”.

Fondatorul companiei, Mark Zuckerberg, a spus că vechiul sistem era „prea agresiv”.

În Europa însă, regulile sunt mai stricte, iar platformele trebuie să limiteze riscurile legate de informațiile false.

Un reprezentant al companiei a spus că „verificarea realizată de terți rămâne în vigoare în afara SUA. Acest lucru include Ungaria, unde colaborăm cu AFP și Uniunea Europeană. Începem implementarea Community Notes în SUA și vom continua să îl îmbunătățim înainte de extinderea în alte țări. Construirea unui ecosistem solid de Community Notes va necesita timp”, a adăugat acesta.

Angajații Meta sunt suspectați

În spațiul online au apărut și alte acuzații, inclusiv la adresa unor persoane din cadrul Meta. De exemplu, a fost menționat numele lui Oskar Braszczyński, responsabil pentru relații guvernamentale în Europa Centrală și de Est.

Unele postări au susținut că acesta ar influența conținutul politic, însă nu au fost prezentate dovezi. Un comentator politic a spus că informațiile ar proveni de la „o sursă guvernamentală de rang înalt din Budapesta”, fără să ofere detalii suplimentare.

Acuzațiile apar într-un climat tensionat, în care și partidul Fidesz a fost criticat în trecut pentru modul în care a dus campanii împotriva adversarilor. În ultimele luni, au existat acuzații legate de distribuirea unor materiale false sau manipulate, inclusiv imagini generate cu inteligență artificială.

În lipsa unor dovezi clare împotriva Meta, disputa rămâne una bazată pe acuzații și reacții, în plină campanie electorală.

