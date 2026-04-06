Serbia se implică în scandalul dintre Ungaria și Ucraina și respinge acuzațiile îndreptate către Kiev
- Răzvan Scarlat
- 6 aprilie 2026, 20:18
Autoritățile din Serbia au respins afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi fost implicată într-un presupus act de sabotaj cu explozibili descoperit în apropierea unei conducte de gaz care transportă gaz rusesc spre Ungaria.
Serbia a infirmat acuzațiile privind implicarea Ucrainei în incidentul cu explozibili descoperiți lângă o conductă de gaz
Directorul Agenției de Securitate Militară din Belgrad, Đuro Jovanić, a spus, duminică seara, că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” operațiunea presupusă. El a descris materialele descoperite drept „explozibili de putere devastatoare”, inclusiv „explozibili special ambalați, sigilați ermetic, capse detonante”.
Oficialul a mai declarat că proveniența materialelor nu indică automat autorii sau coordonatorii. „Producătorul explozibililor nu înseamnă că el este și cel care a ordonat sau a executat”, a spus acesta.
Totodată, el a declarat că marcajele indică faptul că explozibilii au fost fabricați în Statele Unite.
Viktor Orbán a legat incidentul de un posibil act de sabotaj înainte de alegerile parlamentare din Ungaria
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, după descoperirea explozibililor în Serbia, în regiunea Vojvodina. Acesta a declarat că situația ar putea reprezenta o operațiune de sabotaj.
Orbán a spus că autoritățile sârbe ar fi descoperit o „operațiune de sabotaj” și a sugerat o posibilă legătură cu Ucraina. El a declarat că Ucraina ar fi „lucrat ani de zile pentru a izola Europa de energia rusească” și că ar reprezenta „o amenințare directă la adresa Ungariei”.
Incidentul a avut loc cu doar o săptămână înainte de alegerile generale din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.
Serbia și Ucraina au respins orice implicare în organizarea presupusei operațiuni cu explozibili
La rândul lui, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că în zonă a fost descoperit un dispozitiv exploziv de mare putere, însă autoritățile nu au indicat vreo implicare a Kievului.
Ministerul de Externe al Ucrainei a respins ferm orice legătură cu incidentul. Instituția a transmis că respinge „categoric” orice responsabilitate și a criticat încercările de asociere a Kievului cu situația. Oficialii ucraineni au afirmat, de asemenea, că este „cel mai probabil, o operațiune sub steag fals a Rusiei”.
Disputa politică din Ungaria amplifică interpretările asupra incidentului
În paralel, liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, aflat în competiție electorală cu partidul Fidesz, a contestat interpretările premierului Orbán. Acesta a sugerat că astfel de afirmații ar putea fi folosite politic.
Magyar a declarat că, dacă Viktor Orbán și „propaganda sa folosesc această provocare în scopuri de campanie, va fi o recunoaștere deschisă că este vorba despre o operațiune de tip steag fals planificată”.
Autoritățile din Serbia au transmis că investigațiile continuă.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.