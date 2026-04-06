Serbia se implică în scandalul dintre Ungaria și Ucraina și respinge acuzațiile îndreptate către Kiev

Autoritățile din Serbia au respins afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi fost implicată într-un presupus act de sabotaj cu explozibili descoperit în apropierea unei conducte de gaz care transportă gaz rusesc spre Ungaria.

Directorul Agenției de Securitate Militară din Belgrad, Đuro Jovanić, a spus, duminică seara, că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” operațiunea presupusă. El a descris materialele descoperite drept „explozibili de putere devastatoare”, inclusiv „explozibili special ambalați, sigilați ermetic, capse detonante”.

Oficialul a mai declarat că proveniența materialelor nu indică automat autorii sau coordonatorii. „Producătorul explozibililor nu înseamnă că el este și cel care a ordonat sau a executat”, a spus acesta.

Totodată, el a declarat că marcajele indică faptul că explozibilii au fost fabricați în Statele Unite.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, după descoperirea explozibililor în Serbia, în regiunea Vojvodina. Acesta a declarat că situația ar putea reprezenta o operațiune de sabotaj.

Orbán a spus că autoritățile sârbe ar fi descoperit o „operațiune de sabotaj” și a sugerat o posibilă legătură cu Ucraina. El a declarat că Ucraina ar fi „lucrat ani de zile pentru a izola Europa de energia rusească” și că ar reprezenta „o amenințare directă la adresa Ungariei”.

Incidentul a avut loc cu doar o săptămână înainte de alegerile generale din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

La rândul lui, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că în zonă a fost descoperit un dispozitiv exploziv de mare putere, însă autoritățile nu au indicat vreo implicare a Kievului.

Ministerul de Externe al Ucrainei a respins ferm orice legătură cu incidentul. Instituția a transmis că respinge „categoric” orice responsabilitate și a criticat încercările de asociere a Kievului cu situația. Oficialii ucraineni au afirmat, de asemenea, că este „cel mai probabil, o operațiune sub steag fals a Rusiei”.

În paralel, liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, aflat în competiție electorală cu partidul Fidesz, a contestat interpretările premierului Orbán. Acesta a sugerat că astfel de afirmații ar putea fi folosite politic.

Magyar a declarat că, dacă Viktor Orbán și „propaganda sa folosesc această provocare în scopuri de campanie, va fi o recunoaștere deschisă că este vorba despre o operațiune de tip steag fals planificată”.

Autoritățile din Serbia au transmis că investigațiile continuă.