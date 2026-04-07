Turismul rusesc, în scădere bruscă. Sankt Petersburg atrage tot mai puțini vizitatori

Turismul în Rusia înregistrează o scădere vizibilă, afectând chiar și cele mai cunoscute orașe. Sankt Petersburg, unul dintre cele mai frecventate destinații turistice din țară, a raportat o diminuare a numărului de vizitatori, informează united24media.

Turismul intern din Rusia pierde teren, chiar și în destinațiile tradiționale

După o scurtă perioadă de revigorare în 2023–2024, sectorul turismului intern din Rusia înregistrează din nou o scădere accentuată, chiar și în orașe cu tradiție turistică, precum Sankt Petersburg.

Conform datelor Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, publicate pe 7 aprilie 2026, numărul călătoriilor interne a scăzut brusc în 2025, ajungând la niveluri minime, iar estimările pentru 2026 indică doar o reluare marginală. Analiza sugerează că tot mai mulți ruși renunță la călătorii interne sau reduc semnificativ frecvența acestora.

Sankt Petersburg, recunoscut de-a lungul timpului ca unul dintre cele mai importante centre turistice ale țării, resimte această tendință, înregistrând o scădere vizibilă a fluxului de vizitatori. În loc să exploreze destinațiile interne, turiștii par să caute alternative sau aleg să nu călătorească deloc.

Una din cauze ar fi situația economică a Rusiei

Potrivit sursei menționate, sunt mai multe probleme structurale profunde care afectează sectorul turistic din Rusia. Printre acestea se numără prețurile ridicate, infrastructura insuficient dezvoltată și nivelul scăzut al serviciilor oferite. În plus, oferta turistică este considerată depășită și nealiniată la așteptările contemporane ale călătorilor, ceea ce îi limitează competitivitatea pe piața internațională.

Chiar și turiștii care continuă să viziteze Rusia adoptă strategii de reducere a cheltuielilor, limitând frecvența călătoriilor la cel mult o vizită pe an. Această diminuare a mobilității turistice exercită o presiune suplimentară asupra întregului sector.

Cererea redusă este amplificată de factori economici mai largi, precum creșterea costurilor de călătorie și diminuarea veniturilor disponibile pentru populație. Experții avertizează că, în cazul înrăutățirii condițiilor economice, industria turistică ar putea întâmpina dificultăți și mai mari în perioada următoare.

Duma de Stat vrea taxe speciale pentru rușii care aleg să călătorească în străinătate

Creșterea economică a Rusiei arată semne de încetinire, influențată de scăderea interesului pentru turismul tradițional, bazat pe excursii culturale. În orașe precum Sankt Petersburg, vizitele la muzee și atracțiile clasice înregistrează o cerere mai redusă, în timp ce turiștii preferă experiențe mai flexibile și interactive.

În acest context, Duma de Stat a discutat anterior o inițiativă de introducere a unei taxe speciale pentru cetățenii care aleg să călătorească în străinătate.

Parlamentarul Sangadji Tarbaiev a explicat că scopul măsurii este de a încuraja turismul intern și consumul, sugerând că resursele cheltuite peste hotare ar putea fi redirecționate pentru a sprijini economia locală și pentru a genera noi locuri de muncă.

