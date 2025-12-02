Chinezii vor intra în Rusia fără viză. Putin a semnat ordinul

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat luni un ordin executiv prin care se elimină temporar obligativitatea vizelor pentru cetățenii din Republica Populară Chineză, potrivit The Moscow Times.

Ordinul executiv semnat de președintele Putin este o măsură reciprocă la cea decisă de Beijing, la începutul acestui an, când China comunistă a ridicat obligativitatea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte ale Federației Ruse.

Măsura semnată de Vladimir Putin intră în vigoare imediat și este valabilă până pe 14 septembrie 2026. Ordinul executiv semnat de Vladimir Putin le permite cetățenilor chinezi să intre în Rusia fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, fie în scop turistic, fie pentru muncă.

Putin declarase săptămâna trecută că, „în viitorul foarte apropiat”, călătorii chinezi vor putea intra în Rusia fără viză. Este o mișcare pe care liderul de la Kremlin a descris-o ca o „explozie” „bună și pozitivă în dezvoltarea relațiilor noastre”, în timpul discuțiilor cu premierul Republicii Populare Chineze, Li Qiang, la Moscova.

Renunțarea reciprocă la vize face parte dintr-un program de probă de un an. Federația Rusă și Republica Populară Chineză operează deja un regim fără vize pentru turismul de grup.

În plus, începând de anul trecut, Beijingul a început să permită călătorilor ruși aflați în tranzit să stea în țară până la 10 zile fără viză.

Promisiunea președintelui rus Vladimir Putin, combinată cu recentele tensiuni diplomatice dintre Republica Populară Chineză și Japonia, a declanșat o creștere a căutărilor și rezervărilor pentru călătorii chinezi către Rusia, au declarat analiștii de piață pentru The Moscow Times săptămâna trecută.

Separat, Arabia Saudită a anunțat că va semna luni un acord cu Rusia care va acorda călătorii fără vize cetățenilor ambelor țări pentru o perioadă de până la 90 de zile.